आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदने के बाद से आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के को-ऑनर और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का काफी विरोध हो रहा है. यहां तक कि उन्हें ‘गद्दार’ तक बता दिया गया है. चलिए जानते हैं कौन-कौन शाहरुख खान का विरोध कर रहा है.

शिवसेना (यूबीटी) ने किया विरोध

शिवसेना (यूबीटी) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दी गई तो विरोध प्रदर्शन होंगे. पार्टी के स्पोकपर्सन आनंद दुबे ने कहा कि यह मुद्दा खेल से परे है और राष्ट्रीय भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. दुबे ने कहा, “अगर शाहरुख खान उन्हें अपनी टीम से बाहर कर देते हैं, तो हम सभी उनका सम्मान करेंगे, उन्हें आदर देंगे और उन्हें उचित मान्यता देंगे. लेकिन अगर शाहरुख खान उन्हें खिलाते हैं और पैसा कमाते हैं, तो उस पैसे का इस्तेमाल वहां आतंकवादियों को पालने-पोसने और हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने में किया जाएगा. हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे.” उन्होंने आगे दावा किया, “बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हमारे दुश्मन हैं. हम उनका पूर्ण बहिष्कार किए बिना चुप नहीं बैठेंगे.”

स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान को ‘गद्दार’ कहा

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा, “वह नायक नहीं हैं. शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं है. उनके कार्य एक गद्दार के समान हैं.”

VIDEO | Nagpur: Jagadguru Rambhadracharya says, “…It is unfortunate (Shah Rukh Khan took Bangladeshi cricketer in KKR for IPL 2026), but he will do so because he is considered a hero. Shah Rukh Khan’s stance has consistently been at odds with the nation. His character has always… pic.twitter.com/UZNq7i9gEc — Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026

आध्यात्मिक गुरू ने शाहरुख खान की निंदा की

एक अन्य आध्यात्मिक गुरु, देवकीनंदन ठाकुर ने भी केकेआर और शाहरुख खान पर बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और उनकी बहनों और बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी क्रूर हत्याओं को देखने के बाद कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश के किसी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर ले?” उन्होंने खिलाड़ी को टीम से बाहर करने की मांग की और आगे कहा, “माफी और पश्चाताप के प्रतीक के रूप में, उस क्रिकेटर को दिए जा रहे 9.2 करोड़ रुपये उन हिंदू बच्चों के परिवारों को दिए जाने चाहिए जिनकी वहां हत्या की जा रही है.”

पूर्व विधायक संगीत सोम शाहरुख खान को "गद्दार" कहा

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मेरठ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाहरुख खान को "गद्दार" कहा. सोम ने कहा, "एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, तो दूसरी तरफ आईपीएल में क्रिकेटरों को खरीदा जा रहा है. ऐसे गद्दारों को इस देश में जीने का कोई हक नहीं है."

आईपीएल 2026 मिनी-नीलामी

अबू धाबी में आयोजित आईपीएल 2026 मिनी-नीलामी में, केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था. बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ने 60 मैचों में 65 विकेट लिए हैं, उन्होंने 2016 में आईपीएल में डेब्यू किया था.