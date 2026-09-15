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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान को कैसी लगी 'धुरंधर'? Ask SRK में रणवीर सिंह 3000 करोड़ी फिल्म पर कही ये बात

शाहरुख खान को कैसी लगी 'धुरंधर'? Ask SRK में रणवीर सिंह 3000 करोड़ी फिल्म पर कही ये बात

बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान ने आज एक्स पर फैन्स के सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार ने बताया कि उन्हें 'धुरंधर' फिल्म कैसी लगी.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 15 Sep 2026 03:50 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #AskSRK सेशन में फैंस के सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान एक फैन ने जब 'धुरंधर' को लेकर सवाल किया तो बॉलीवुड सुपरस्टार ने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया.

Ask SRK सेशन में एक फैन ने पूछा - 'क्या आपने धुरंधर देखी है?'

तो शाहरुख खान ने जवाब में कहा- 'मैंने फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट देख लिए हैं. मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई. पूरी टीम ने वाकई में बेहद शानदार काम किया है.'

 

इसके बाद से ही फैंस लगातार उनके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

आपको बता दें कि 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी को को आदित्य रॉय धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन मुख्य भूमिकाओं में हैं. कमाई के मामले में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बना चुकी है.  'धुरंधर' फ्रेंचाइजी  ने बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है. 

'किंग' को लेकर दी कंफर्म खबर

शाहरुख खान ने इसके अलावा अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि उनकी एक्शन फिल्म ‘किंग’ 24 दिसंबर को ही रिलीज़ होगी. 

 

ऐसी अटकलें थीं कि इस फिल्म की रिलीज टल सकती है. लेकिन किंग खान ने फैंस से थोड़ा धैर्य रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि मेकर्स जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर वे जरूर खुश होंगे.

दरअसल इस चैट सेशन में एक फैन ने शाहरुख से पूछा- 'सर, किंग का कुछ अपडेट दे दो... तीन साल पहले लास्ट मूवी आई थी आपकी थियेटर में...और कितना तरसाओगे ट्रेलर के लिए?'

जवाब देते हुए शाहरुख खान ने एक्स पर लिखा, 'अब पिक्चर ही देखो ना. तड़पा नहीं रहा, एक अच्छी वाली बना रहा हूं... के दिल को तसल्ली मिले... सब आएगा... 24th Dec से पहले.'


शाहरुख खान को कैसी लगी 'धुरंधर'? Ask SRK में रणवीर सिंह 3000 करोड़ी फिल्म पर कही ये बात

आपको बता दें कि 'किंग' साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. कहानी भी उन्होंने ही लिखी.

ये फिल्म सुहाना खान की वजह से भी चर्चा में हैं. खबरें हैं कि इसमें वो धांसू एक्शन करती दिखेंगी.

इसके अलावा किंग में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल भी मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे.

'किंग' फिल्म का बजट 450 करोड़ बताया जा रहा है. ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जवान और पठान के बाद अब शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाने वाले हैं. 

 

शाहरुख खान की पिछली फिल्म 'डंकी' थी जो 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी. डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 227 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ ये फिल्म हिट रही थी. लेकिन फैंस को बॉलीवुड सुपरस्टार से ज्यादा उम्मीदें थीं.

2023 में ही 25 जनवरी को उनकी फिल्म 'पठान' रिलीज हुई. इंडिया में नेट 543 करोड़ कलेक्शन के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी.

2023 में ही 7 सितंबर को शाहरुख की फिल्म 'जवान' रिलीज हुई और इसने इंडिया में नेट 643 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी.

अब फैंस को 'किंग' का बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म थियेटर में 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है. 

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 15 Sep 2026 03:19 PM (IST)
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