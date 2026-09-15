शाहरुख खान के बेटे अबराम का फेवरेट गेम कौन-सा है? सुपरस्टार ने दिया जवाब

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. एक्टर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और समय-समय पर फैंस के सवालों का जवाब देते नजर आते हैं. हाल ही में शाहरुख ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बातचीत की. इस दौरान उनसे उनकी जिंदगी और बच्चों को लेकर कुछ दिलचस्प सवाल पूछे गए. शाहरुख ने भी इन सवालों के बेहद प्यारे और मजेदार जवाब दिए.

अगर अबराम बनें डायरेक्टर तो क्या करेंगे शाहरुख खान?

#AskSRK सेशन में एक फैन ने शाहरुख से एक मजेदार सवाल किया. फैन ने पूछा कि अगर उनके छोटे बेटे अबराम एक दिन के लिए उनके डायरेक्टर बन जाएं, तो उनका पहला आदेश क्या होगा, जिसे उन्हें मानना पड़ेगा? शाहरुख ने इसका भी मजेदार जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'प्ले फोर्टनाइट!' यानी अगर अबराम एक दिन के लिए उनके डायरेक्टर बनते हैं, तो शायद वो अपने पापा को फोर्टनाइट खेलने का आदेश देंगे. इससे साफ है कि अबराम का फेवरेट गेम फोर्टनाइट है.

Play Fortnite ! https://t.co/2CRBz4NRRE — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

बच्चों को देखकर खिल उठता है शाहरुख खान का चेहरा

इसी सेशन के दौरान एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि ऐसी कौन-सी एक चीज है, जो दिन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है. इस सवाल के जवाब में शाहरुख ने अपने तीनों बच्चों का जिक्र किया. उन्होंने लिखा, 'मेरे बच्चे, मेरे तीनों बच्चे. वे बहुत प्यारे और मजाकिया हैं.' शाहरुख के इस जवाब से साफ है कि उनके तीनों बच्चे आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान उनके लिए बेहद खास हैं.

My children children children all three of them. They are tooo sweet and funny!! https://t.co/pTvzpu54kL — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

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कब हुई थी शाहरुख-गौरी की शादी?

शाहरुख खान की शादी इंटीरियर डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर गौरी छिब्बर (अब गौरी खान) से 25 अक्टूबर 1991 को हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात 1984 में दिल्ली की एक पार्टी में हुई थी और करीब 5-6 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया. अलग-अलग धर्म होने की वजह से गौरी के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद दोनों ने परिवार को मनाया और हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ शादी की. शाहरुख और गौरी के तीन बच्चे हैं- आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान. बता दें कि शाहरुख की बेटी सुहाना पहले ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं. वहीं, आर्यन खान ने भी पिछले साल बतौर निर्देशक वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से अपना डेब्यू किया था.

'किंग' में नजर आएंगे शाहरुख खान

वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो 'किंग' में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे कई एक्टर्स नजर आएंगे.

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