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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडचिल्ड्रन्स डे पर सोहा ने शेयर की पैरेंट्स की जवाहरलाल नेहरू संग अनसीन फोटोज, कहा- 'उनके सपने बड़े थे'

चिल्ड्रन्स डे पर सोहा ने शेयर की पैरेंट्स की जवाहरलाल नेहरू संग अनसीन फोटोज, कहा- 'उनके सपने बड़े थे'

देशभर में 14 नवंबर को चिल्ड्रेन्स डे मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर सोहा अली खान ने पापा और मम्मी की बचपन की यादों को साझा किया है, जिसमें उनकी अनसीन तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 14 Nov 2026 03:51 PM (IST)
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चिल्ड्रन्स डे 14 नवंबर को मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर सेलेब्स भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. कोई अपने बचपने को याद कर रहा है तो कोई बच्चों के बचपन की तस्वीरें साझा कर रहा है. इस खास मौके पर सोहा अली खान ने अपने पैरेंट्स की फोटोज को शेयर किया है, जिसमें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नजर आए.

सोहा अली खान ने चिल्ड्रन्स डे पर पापा मंसूर अली खान और मां शर्मिला टैगोर की जवाहरलाल नेहरू संग अनसीन तस्वीरें शेयर की है. वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबियों में नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने तस्वीरों के साथ लिखा कि उनके सपने बड़े थे.

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सोहा अली खान ने पोस्ट में क्या लिखा?

इसके साथ ही अगर सोहा अली खान की पोस्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें मंसूर अली खान एक फोटो में जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और वो काफी यंग दिख रहे हैं. वहीं, शर्मिला टैगोर को भी काफी यंग देखा जा सकता है. या फिर यूं कहें कि उनके बचपन की फोटो है. इसमें वो एक फोटो में जवाहरलाल नेहरू के कोट पर कुछ लगाते नजर आ रही हैं तो दूसरी में वो स्टेज पर उनके साथ नजर आती हैं. 

 
 
 
 
 
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सोहा ने फोटोज को शेयर करने के साथ ही लिखा, 'पैरेंट्स बनने से पहले, वो भी बच्चे थे. आज चिल्ड्रेन्स डे है, जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है. मैं अपने फैमिली एलबम से दो शानदार झलक शेयर कर रही हूं. मेरी मां एक छोटी बच्ची की तरह हैं और पिता एक यंग नौजवान के जैसे. वो उनके पीछे खड़े हैं, जो बच्चों को विश्वास रखते थे कि ये देश का भविष्य हैं.'

सोहा अली खान आगे लिखती हैं, 'पंडित नेहरू जी का जन्मदिन इंडिया में चिल्ड्रेन्स डे बन गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये उनके लिए जाना जाए. वो चाहते थे कि इसे देश के भविष्य के नाम से सेलिब्रेट किया जाए. हमारे बच्चों को मौका देना चाहिए ताकि वो बड़े सपने देख सकें.' सोहा अंत में लिखती हैं, 'मेरे माता-पिता के बड़े सपने थे. टैलेंट, हार्ड वर्क के साथ. लगन और अवसर की बदौलत उनके सपने सच हो गए. काश, हर बच्चे को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का ऐसा ही मौका मिले.'

सोहा अली खान का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर सोहा अली खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो आखिरी बार फिल्म 'छोरी 2' में नजर आई थीं, जिसे प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. ये एक हॉरर ड्रामा फिल्म थी, जिसमें नुसरत भरूचा ने लीड रोल प्ले किया था. इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Soha Ali Khan
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