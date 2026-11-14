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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआयुष शर्मा ने क्यों बनाई बॉलीवुड की दिवाली पार्टियों से दूरी? एक्टर ने बताई वजह

आयुष शर्मा ने क्यों बनाई बॉलीवुड की दिवाली पार्टियों से दूरी? एक्टर ने बताई वजह

आयुष शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि पहले उनके घर पर भी दिवाली की बड़ी-बड़ी पार्टियां हुआ करती थीं, लेकिन समय के साथ उनके परिवार ने इस तरह के जश्न से दूरी बना ली.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 02:29 PM (IST)
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बॉलीवुड में दिवाली का त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार भी फिल्म इंडस्ट्री में दिवाली का जश्न देखने को मिला. इस खास मौके पर कई सितारों ने अपने घर पर बड़ी-बड़ी पार्टियां रखीं, जिनमें फिल्मी दुनिया के कई कलाकार शामिल हुए. हालांकि, सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा का परिवार अब ऐसी पार्टियों से दूरी बनाए रखना पसंद करता है.

आयुष शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि पहले उनके घर पर भी दिवाली की बड़ी-बड़ी पार्टियां हुआ करती थीं, लेकिन समय के साथ उनके परिवार ने इस तरह के जश्न से दूरी बना ली. अब वो दिवाली का त्योहार काफी शांत और निजी तरीके से मनाना पसंद करते हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

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मुंबई की पार्टियों से हो गए थे परेशान

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में आयुष शर्मा ने बताया कि मुंबई में दिवाली के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में लगातार पार्टियां होती रहती हैं. लगभग हर रात किसी न किसी के घर पर जश्न होता है. इन पार्टियों में अक्सर वही लोग शामिल होते हैं, इसलिए कई बार एक ही लोगों से बार-बार मुलाकात हो जाती है.

आयुष ने इस बारे में मजाकिया अंदाज में कहा, 'हर पार्टी में लगभग वही लोग होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से एक दिन पहले मिले होते हैं और अगली पार्टी में उसे देखकर कहते हैं, अरे! तुम मिले नहीं बहुत दिनों से.'

इसी वजह से आयुष और उनके परिवार ने अब दिवाली की बड़ी पार्टियों से दूरी बना ली है. वो अब यह त्योहार सादगी और अपने करीबियों के साथ मनाना पसंद करते हैं.

अरबाज खान के घर होता है परिवार का मिलना-जुलना

आयुष ने बताया कि अब उनका परिवार दिवाली पर कोई बड़ी पार्टी नहीं करता. इसके बजाय सभी लोग शाम को अरबाज खान के घर पर मिलते हैं. वहां सब कुछ काफी सादा रहता है. कोई खास सजावट या तामझाम नहीं होता और न ही किसी को ज्यादा तैयार होकर आने की जरूरत होती है. परिवार के सभी लोग साथ बैठकर आराम से समय बिताते हैं.

पत्नी और बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं समय 

आयुष के लिए दिवाली अब परिवार के साथ समय बिताने का मौका है. वो इस दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं. आयुष ने बताया कि कई दिनों तक पार्टियों और काम की भागदौड़ के बाद दिवाली का दिन वो अपने परिवार के लिए रखना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, 'हमारा परिवार गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाता है, लेकिन दिवाली हम सादगी से मनाना पसंद करते हैं. इस दिन मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूं. मेरे लिए दिवाली का मतलब परिवार के साथ रहना और उनके साथ अच्छा वक्त बिताना है.'

सलमान खान की बहन अर्पिता से कब हुई थी आयुष शर्मा की शादी? 

बता दें कि आयुष शर्मा ने साल 2014 में सलमान खान की बहन अर्पिता खान से शादी की थी. दोनों की शादी मुंबई में धूमधाम से हुई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. आयुष और अर्पिता के दो बच्चे हैं. उनके बेटे का नाम आहिल शर्मा और बेटी का नाम आयत शर्मा है. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 14 Nov 2026 02:29 PM (IST)
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Ayush Sharma
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