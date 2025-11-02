बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. बर्थडे ईव पर अलीबाग स्थित अपने घर में प्राइवेट पार्टी के बाद अब किंग खान मुंबई में अपने फैंस से मिलने के लिए तैयार हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख ने 2 नवंबर को बांद्रा में अपने फैंस के लिए एक खास इवेंट प्लान किया है. फैंस बेसब्री से अपने फेवरेट स्टार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं शाम को होने वाले इस इवेंट को लेकर एक्साइटमेंट भी चरम पर है. आइए जानते हैं इस इवेंट का समय, जगह और एंट्री से जुड़ी खास डिटेल्स के बारे में.

फैंस से मिलने पहुंचेंगे शाहरुख

शाहरुख खान अपने फैंस से मिलने के लिए बालगंधर्व रंगमंदिर पहुंचेंगे, जहां ग्रैंड इवेंट शाम 4 बजे से शुरू होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास उनके फैन क्लब्स के जरिए बांटे गए पास होंगे.

बता दें, यह इवेंट पूरी तरह एक्सक्लूसिव है, यानी बिना ऑफिशियल इनविटेशन के मीडिया या आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. बताया जा रहा है कि इस खास मीट के पास रेड चिलीज ऑफिस में दोपहर के समय चुनिंदा फैन ग्रुप्स को पहले ही दिए गए थे.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान के घर मन्नत में स्टाफ को गेट के पास वाली बालकनी साफ करने के निर्देश दिए गए हैं. यही वह जगह है, जहां से किंग खान हर साल अपने फैंस को हाथ हिलाकर धन्यवाद देते हैं. बताया जा रहा है कि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद है कि फैंस मीट खत्म होने के बाद शाहरुख बालकनी से बाहर आकर फैंस को ग्रीट करेंगे.

क्या बालकनी से देंगे शाहरुख सरप्राइज?

बता दें, पिछले साल एक्टर शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर मन्नत की बालकनी से फैंस को ग्रीट नहीं किया था. इसलिए इस बार ये कंफर्म नहीं है कि वो बालकनी में दिखेंगे या नहीं. हालांकि, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. माना जा रहा है कि इस बार पहले से भी ज्यादा फैंस मन्नत के बाहर पहुंचेंगे ताकि अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक देख सकें और उनके बर्थडे लुक की झलक पा सकें.

शाहरुख खान का बर्थडे सेलिब्रेशन

एक्टर शाहरुख खान का बर्थडे सेलिब्रेशन सिंपल लेकिन खास रहा. पार्टी में फराह खान, करण जौहर, अनन्या पांडे, रानी मुखर्जी और नव्या नवेली नंदा जैसे सितारे शामिल हुए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी गेस्ट शाम को फेरी से अलीबाग वाले घर पहुंचे थे, जहां मिडनाइट पार्टी रखी गई थी.

वहीं शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो 2002 में शुरू हुई थी, ने उनके बर्थडे के मौके पर 31 अक्टूबर से ‘शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल’ की शुरुआत की है.