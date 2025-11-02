बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं, और पूरा सोशल मीडिया उन्हें बधाइयां दे रहा है. फैंस से लेकर इंडस्ट्री के सितारे तक, हर कोई किंग खान को अपने-अपने अंदाज में विश कर रहा है.

इसी बीच रैपर बादशाह ने भी बेहद प्यारे और क्रिएटिव अंदाज में शाहरुख को बर्थडे विश किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहन रखी है. वहीं, अक्षय कुमार ने भी किंग खान को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

बादशाह ने क्रिएटिव अंदाज में किया विश

शाहरुख खान के जन्मदिन पर रैपर बादशाह का अंदाज सबसे अलग रहा. उन्होंने अपने इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वे ब्लैक टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं. और इस टी-शर्ट पर शाहरुख खान का चेहरा प्रिंट किया गया है, जो बिल्कुल ‘किंग स्टाइल’ में दिख रहा है. बादशाह ने इस लुक को ब्लैक डेनिम, सनग्लासेज और येलो स्नीकर्स के साथ कंप्लीट किया.

उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, “वो दुनिया है मेरी”, जो उनके प्यार और इज्जत को साफ बयां करता है. यह लाइन सुनते ही फैंस ने कॉमेंट सेक्शन में प्यार लुटा दिया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि “दो बादशाह दोनों ही तबाही.” बादशाह का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और फैंस इसे शाहरुख के लिए सबसे कूल बर्थडे विश बता रहे हैं.





अक्षय कुमार का पोस्ट

वहीं, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी शाहरुख खान को उनके जन्मदिन पर बेहद प्यारे अंदाज में विश किया. अक्षय ने अपने एक्स अकाउंट पर शाहरुख के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों स्टार्स मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर पोज देते दिखाई दे रहे हैं.

Many, many congratulations on your special day, Shahrukh. 60 ka lagta nahi hai vaise tu kahin se. Shakal se 40, akal se 120 ;)

Happy Birthday dost. Stay blessed @iamsrk ✨💙 pic.twitter.com/XGAJWwjV92 — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 2, 2025

इस फोटो के साथ अक्षय ने लिखा, “आपके खास दिन पर बहुत-बहुत बधाई शाहरुख. 60 का लगता नहीं है वैसे तू कहीं से शक्ल से 40, अक्ल से 120. जन्मदिन मुबारक हो दोस्त. खुश रहो@iamsrk.“