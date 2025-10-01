शाहरुख खान बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर, अरबपति बनकर टेलर स्विफ्ट को दी मात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर, अरबपति बनकर टेलर स्विफ्ट को दी मात

Shah Rukh Khan Net Worth: शाहरुख खान अब अरबपति बन गए हैं. सुपरस्टार ने एक अरब से ज्यादा की नेटवर्थ बनाकर दुनिया भर के कई रईस सेलेब्स को पीछे छोड़ दिया है. अब शाहरुख खान वर्ल्ड के सबसे अमीर एक्टर हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Oct 2025 03:47 PM (IST)
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अब दुनिया भर में अपनी बादशाहत कायम कर ली है. सुपरस्टार कई सालों से भारत के सबसे रईस एक्टर का खिताब अपने नाम किए हुए थे. लेकिन अब नई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि शाहरुख खान अब दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं. अरबपति बनकर किंग खान ने दुनिया के रईस एक्टर्स को मात दे दी है.

शाहरुख खान अब कई इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज से अमीर बन गए हैं. उन्होंने टेलर स्विफ्ट (11528 करोड़), अर्नोल्ड श्वार्जनेगर (10641 करोड़), जेरी सीनफील्ड (10641 करोड़) और सेलेना गोमेज (6385 करोड़) की नेटवर्थ को शिकस्त दे दी है.

दुनिया के सबसे रईस एक्टर बने शाहरुख खान
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ 7300 करोड़ रुपए थी. लेकिन अब 2025 की लिस्ट के मुताबिक एक साल में उनकी नेटवर्थ में 5190 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है. इसी के साथ अब शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ 12490 करोड़ रुपए हो गई है और उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है.

5 सबसे अमीर बॉलीवुड सेलेब्स की लिस्ट
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 की लिस्ट में भारत की कई हस्तियां शामिल हैं. इसके मुताबिक अगर बॉलीवुड के 5 सबसे अमीर सेलेब्स की बात करें तो जहां पहले नंबर पर शाहरुख खान हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर रानी मुखर्जी ने जगह बनाई है. रानी और उनकी फैमिली की कुल नेटवर्थ 7790 करोड़ रुपए है. तीसरे नंबर पर ऋतिक रोशन का नाम है जिनकी नेटवर्थ 2160 करोड़ रुपए है. 1880 करोड़ की नेटवर्थ के साथ फिल्म मेकर करण जौहर चौथे नंबर पर और 1630 करोड़ की नेटवर्थ के साथ अमिताभ बच्चन पांचवें नंबर पर हैं.

नेशनल अवॉर्ड से नवाजे गए शाहरुख खान
बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवॉर्ड से भी नवाजा गया था. उन्हें अपनी 2023 की फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया. उनके 33 सालों के फिल्मी करियर में ये उनका पहला नेशनल अवॉर्ड था. 

Published at : 01 Oct 2025 03:39 PM (IST)
Tom Cruise Taylor Swift Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan Net Worth
Embed widget