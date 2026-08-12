14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश होने जा रहा है. एक तरफ जहां सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बटवारा 1947' रिलीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' भी सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. दोनों फिल्मों की ऑडियंस अलग-अलग है. सनी देओल की फिल्म एक पीरियड ड्रामा है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, वहीं इमरान हाशमी अपने रोमांटिक अंदाज से ऑडियंस के बीच आ रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों में से कौन बाजी मारेगा और किसका कलेक्शन ज्यादा होगा, इसे लेकर ट्रेड मार्केट में चर्चा तेज हो गई है.

लेकिन, इनमें से कोई भी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे, सबसे ज्यादा फायदा एक खास एक्ट्रेस का होने वाला है. इसकी वजह यह है कि वह एक्ट्रेस इन दोनों ही बड़ी फिल्मों में बेहद अहम किरदार निभा रही हैं.

वो कोई और नहीं, बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी हैं, जो सनी देओल और इमरान हाशमी दोनों की फिल्मों की जान बनी हैं.





ट्रेलर में उनके दोनों किरदारों की चर्चा हुई है. दोनों फिल्मों में उनके कैरेक्टर बिल्कुल अलग और दमदार हैं. एक फिल्म में उनका इमोशनल और ममता वाला कैरेक्टर दिखेगा, तो दूसरी फिल्म में वह विलेन बनी हैं और उनके किरदार का पोट्रेयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है.

पहले बात 'बंटवारा 1947' की...

इस फिल्म में शबाना आजमी ने 'माई' नाम की एक बुजुर्ग हिंदू महिला का किरदार निभाया है, जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में छूट जाती है. उनकी हवेली में ही एक मुस्लिम परिवार आता है जो सनी देओल का परिवार होता है. तमाम विरोध के बावजूद सनी देओल उनकी हिफाजत करते हैं. फिल्म में उनका यह किरदार इमोशनल करने वाला है.





इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. इसमें सनी देओल और शबाना आजमी के साथ प्रीति जिंटा और अली फजल, करन देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. पहले इस फिल्म का नाम 'लाहौर 1947' था जिसे बाद में कंट्रोवर्सी के डर से बदलकर 'बंटवारा 1947' कर दिया है.

'आवारापन 2' में नेगेटिव रोल में

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर 'आवारापन 2' में शबाना आजमी 'नफीसा' के कैरेक्टर में दिखेंगी. खास बात यह है कि अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में पहली बार वो किसी फिल्म में नेगेटिव यानि विलेन का रोल कर रही हैं. इसमें शबाना आजमी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक दबंग कैरेक्टर में दिखने वाली हैं. उनका ये कैरेक्टर इमरान हाशमी के किरदार शिवम की जिंदगी को तहस-नहस करता है.





अपनी दो फिल्मों की एक साथ रिलीज को शबाना आजमी बहुत ही अच्छा इत्तेफाक मानती हैं, हाल में ही उन्होंने इस पर कहा 'ये बहुत ही रोमांचित करने वाला है कि आपको बिल्कुल अलग-अलग भूमिकाएं निभाने का मौका मिलता है. मैं इसके लिए आभारी हूं. मुझे याद नहीं कि ऐसा मेरे साथ पहले कभी हुआ है या नहीं.'

क्लैश पर शबाना आजमी ने क्या कहा

दोनों फिल्मों को लेकर पॉजिटिव बज़ है. ऐसे में कौन अच्छा कलेक्शन करेगा यही सवाल सबके मन में हैं. जब यही सवाल शबाना आजमी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा- 'यह तो ऐसा है जैसे मुझसे मेरे बच्चों में से किसी एक को चुनने के लिए कह दिया जाए. मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों फिल्में असरदार साबित हों.'

इतना ही नहीं, वो आगे कहती हैं 'बॉक्स ऑफिस किसी के कंट्रोल में नहीं है.'

शबाना आजमी ने कितनी फीस ली

एक्ट्रेस ने दोनों फिल्मों में तगड़ी फीस वसूली है. रिपोर्ट के मुताबिक बटवारा 1947 के लिए शबाना आजमी को तीन करोड़ की फीस मिली है. वहीं, 'आवारापन 2' के लिए उन्होंने 2-5 करोड़ चार्ज किए हैं.

14 अगस्त के इस महाक्लैश में सनी देओल की 'बटवारा 1947' बाजी मारे या फिर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए... लेकिन एक बात पक्की है कि शबाना आजमी को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है.