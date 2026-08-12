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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!

सनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!

Batwara 1947 Vs Awarapan 2: थिएटर्स में 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्मों की टक्कर है. इनमें से कोई भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे, लेकिन इस दिग्गज एक्ट्रेस की चांदी होना तय है. जानिए कौन हैं वो?

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 12 Aug 2026 01:27 PM (IST)
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14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश होने जा रहा है. एक तरफ जहां सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बटवारा 1947' रिलीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' भी सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. दोनों फिल्मों की ऑडियंस अलग-अलग है. सनी देओल की फिल्म एक पीरियड ड्रामा है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, वहीं इमरान हाशमी अपने रोमांटिक अंदाज से ऑडियंस के बीच आ रहे हैं. 

बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों में से कौन बाजी मारेगा और किसका कलेक्शन ज्यादा होगा, इसे लेकर ट्रेड मार्केट में चर्चा तेज हो गई है. 

लेकिन, इनमें से कोई भी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे, सबसे ज्यादा फायदा एक खास एक्ट्रेस का होने वाला है. इसकी वजह यह है कि वह एक्ट्रेस इन दोनों ही बड़ी फिल्मों में बेहद अहम किरदार निभा रही हैं.

वो कोई और नहीं, बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी हैं, जो सनी देओल और इमरान हाशमी दोनों की फिल्मों की जान बनी हैं. 


सनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!

ट्रेलर में उनके दोनों किरदारों की चर्चा हुई है. दोनों फिल्मों में उनके कैरेक्टर बिल्कुल अलग और दमदार हैं. एक फिल्म में उनका इमोशनल और ममता वाला कैरेक्टर दिखेगा, तो दूसरी फिल्म में वह विलेन बनी हैं और उनके किरदार का पोट्रेयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है.

पहले बात 'बंटवारा 1947' की...

इस फिल्म में शबाना आजमी ने 'माई' नाम की एक बुजुर्ग हिंदू महिला का किरदार निभाया है, जो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में छूट जाती है. उनकी हवेली में ही एक मुस्लिम परिवार आता है जो सनी देओल का परिवार होता है. तमाम विरोध के बावजूद सनी देओल उनकी हिफाजत करते हैं. फिल्म में उनका यह किरदार इमोशनल करने वाला है. 


सनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!

इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. इसमें सनी देओल और शबाना आजमी के साथ प्रीति जिंटा और अली फजल, करन देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. पहले इस फिल्म का नाम 'लाहौर 1947' था जिसे बाद में कंट्रोवर्सी के डर से बदलकर 'बंटवारा 1947' कर दिया है. 

'आवारापन 2' में नेगेटिव रोल में

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर 'आवारापन 2' में शबाना आजमी 'नफीसा' के कैरेक्टर में दिखेंगी. खास बात यह है कि अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में पहली बार वो किसी फिल्म में नेगेटिव यानि विलेन का रोल कर रही हैं. इसमें शबाना आजमी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक दबंग कैरेक्टर में दिखने वाली हैं. उनका ये कैरेक्टर इमरान हाशमी के किरदार शिवम की जिंदगी को तहस-नहस करता है. 


सनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!

अपनी दो फिल्मों की एक साथ रिलीज को शबाना आजमी बहुत ही अच्छा इत्तेफाक मानती हैं, हाल में ही उन्होंने इस पर कहा 'ये बहुत ही रोमांचित करने वाला है कि आपको बिल्कुल अलग-अलग भूमिकाएं निभाने का मौका मिलता है. मैं इसके लिए आभारी हूं. मुझे याद नहीं कि ऐसा मेरे साथ पहले कभी हुआ है या नहीं.'

क्लैश पर शबाना आजमी ने क्या कहा

दोनों फिल्मों को लेकर पॉजिटिव बज़ है. ऐसे में कौन अच्छा कलेक्शन करेगा यही सवाल सबके मन में हैं. जब यही सवाल शबाना आजमी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा- 'यह तो ऐसा है जैसे मुझसे मेरे बच्चों में से किसी एक को चुनने के लिए कह दिया जाए. मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों फिल्में असरदार साबित हों.'

इतना ही नहीं, वो आगे कहती हैं 'बॉक्स ऑफिस किसी के कंट्रोल में नहीं है.' 

सनी देओल की फिल्म चले या इमरान हाशमी की...बॉक्स ऑफिस पर असली फायदा इस दिग्गज एक्ट्रेस को मिलेगा!

शबाना आजमी ने कितनी फीस ली
एक्ट्रेस ने दोनों फिल्मों में तगड़ी फीस वसूली है. रिपोर्ट के मुताबिक बटवारा 1947 के लिए शबाना आजमी को तीन करोड़ की फीस मिली है. वहीं, 'आवारापन 2' के लिए उन्होंने 2-5 करोड़ चार्ज किए हैं. 

14 अगस्त के इस महाक्लैश में सनी देओल की 'बटवारा 1947' बाजी मारे या फिर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए... लेकिन एक बात पक्की है कि शबाना आजमी को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 12 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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