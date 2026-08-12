'इंस्टाग्राम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ...', जेन जी के प्यार से गदगद हुए रवि किशन

मशहूर एक्टर और राजनेता रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. पिछले कुछ हफ्तों में 'जेन जी' (Gen Z) के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. उनके वायरल मीम्स से लेकर उनके गाए भगवान शिव के भजन 'कोटेश्वरई' तक, हर जगह उनका ही जलवा देखने को मिल रहा है. हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए रवि किशन ने इस बेहिसाब प्यार के लिए जेन जी का शुक्रिया अदा किया.

जेन जी के प्यार से गदगद रवि किशन

टाइम्स ऑफ रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि वो जेन जी की क्रिएटिविटी को काफी पसंद करते हैं. उन्होंने बताया कि युवा उनके गाए शिव भजन को अलग-अलग अंदाज में रीक्रिएट कर रहे हैं और इसे देखकर उन्हें खुशी होती है.

एक्टर ने कहा, 'मैं जेन जी की क्रिएटिविटी देख रहा हूं. जिस तरह से वो शिव आराधना से जुड़े हुए हैं और मेरे भजन को अलग-अलग तरीके से रीक्रिएट कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे जो इतना प्यार मिला है, वो ऐतिहासिक है. इंस्टाग्राम के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ. जब जेन जी प्यार देने पर आती है, तो कितना प्यार देती है.'

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जेन जी ने बदली रवि किशन की पहचान

रवि किशन ने ये भी कहा कि जेन जी ने उन्हें एक नई पहचान दी है. उन्होंने बताया कि इस पीढ़ी ने उन्हें ऐसे समय में अपनाया, जब उन्हें लगता था कि लोग उन्हें उस नजर से नहीं देख रहे थे. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा, 'इससे पहले किसी ने मुझे इस तरह नहीं खोजा था. अब लोग मुझे और देखना चाहते हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं. जेन जी ने मुझे अपना मान लिया है. मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनकी क्रिएटिविटी को सलाम करता हूं.' रवि किशन ने बताया कि उनके फैंस अब प्यार से उन्हें 'लॉर्ड रवि', 'गॉड रवि' और 'आज के ओशो' जैसे नामों से भी बुलाने लगे हैं.

ये हैं रवि किशन की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो रवि किशन जल्द ही फिल्म 'मिर्ज़ापुर: द फिल्म' में नजर आएंगे. ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा रवि किशन के पास फिल्म 'खोसला का घोसला 2' भी है. वो जल्द ही अपनी पॉपुलर सीरीज 'मामला लीगल है' के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने वाले हैं.

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