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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनमैं वापस आऊंगा रिव्यू: ये फिल्म बताती है कि मोहब्बत को इम्तियाज अली से बेहतर कोई ना समझ सकता है, ना दिखा सकता है 

मैं वापस आऊंगा रिव्यू: ये फिल्म बताती है कि मोहब्बत को इम्तियाज अली से बेहतर कोई ना समझ सकता है, ना दिखा सकता है 

Main Vaapus Aaunga Review: इम्यतियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा 12 जून को रिलीज हो रही है. इसे देखने की प्लानिंग है तो पहले यहां इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.

By : अमित भाटिया | Updated at : 11 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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इम्तियाज अली की फिल्म, इस फिल्म के शुरुआत में हिंदी में यही लिखा आता है और वाकई ये फिल्म देखकर महसूस होता है कि इम्तियाज अली की फिल्म है. उनकी फिल्मों का एक मीम बहुत वायरल होता है कि मेरी फिल्में जब रिलीज होते हैं तब तो देखते नहीं, बाद में मास्टरपीस मास्टरीपस बोलते हो. इम्तियाज का सिनेमा अलग होता है, तमाशा में भी ऐसा हुआ था कि वो बाद में लोगों को समझ आई लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है. इस बार इम्तियाज ने एक अलग तरह से मोहब्बत दिखाई है,. एक 95 साल के शख्स की मोहब्बत, सरहद पार की मोहब्बत, जो कमाल है.

कहानी
एक 95 साल के बुजुर्ग नसीरुद्दीन शाह की जिद है कि उन्हें पाकिस्तान के सरगोदा जाना है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो समझ नहीं आ रही. उनका पोता दिलजीत दोसांझ विदेश से आता है, वो उनकी बात को समझने की कोशिश करता है. उनके दिल में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें बेचैन कर रहा है और इस दुनिया से जाने भी नहीं दे रहा. वो क्या है, ये फिल्म यही बताती है और ये जानने के लिए आपको थिएटर जाना होगा. 

कैसी है फिल्म
एक लाइन में कहा जाए तो ये इम्तियाज अली की फिल्म है. इम्तियाज ने यहां मोहब्बत को बिल्कुल अलग रंग दिखाया है. एक 95 साल के बुजुर्ग के नजरिए से जो डेथ बेड पर है. उनकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही. इस फिल्म में बंटवारे को भी बड़े दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है, और एंड तक आते आते आप मोहब्बत का वो रंग देखते हैं कि आपको लगता है कि मोहब्बत ऐसी भी होती है. फिल्म आपको एक जर्नी पर लेकर जाती है, ये फिल्म किसी जल्दी में नही है, आराम आराम से चलती है, कहीं कहीं फ्लैशबैक सीन्स को मौजूदा सीन्स के साथ इस तरह से जोड़ा गया है कि वो कमाल लगते हैं. फिल्म का म्यूजिक भले अभी ज्यादा ना सुना जा रहा हो लेकिन फिल्म में वो कमाल लगता है. ये फिल्म स्लो है, लंबी है, लगभग 2 घंटे 45 मिनट की है और ये कुछ लोगों को अखर भी सकती है लेकिन यही इस फिल्म की आत्मा भी है. वैसे भी हर फिल्म हर किसी के लिए नहीं होती. तमाशा को लोगों ने नकार दिया था फिर बाद में मास्टरपीस कहा गया, लेकिन ये तमाशा नहीं है,यहां आपको चीजें सिंपल तरीके से समझ आती हैं. आपके दिल में उतरती हैं. अगर आपको इम्तिजाय अली का सिनेमा पसंद है तो ये आपको कमाल की फिल्म लगेगी. अगर आपको उनका सिनेमा पसंद नहीं है कि फिर ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर मोहब्बत की शिद्दत समझनी है कि मोहब्बत किस हद तक जा सकती है तो ये फिल्म देखिएगा. ये फिल्म आपको कुछ अलग देगी. इस फिल्म की इकलौती कमी यही है कि ये स्लो और लंबी है लेकिन ये कमी भी कुछ लोगों को ही खलेगी, कुछ लोग इसे इसकी ताकत ही मानेंगे.

एक्टिंग
नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म की जान हैं, वो इतना कमाल का काम कर गए हैं कि आप फिर से उनके मुरीद हो जाएंगे. एक एक फ्रेम में, एक एक डायलॉग में वो जान डाल देते हैं. दिलजीत दोसांझ ने बढ़िया काम किया है. यहां उन्हें एक बैलेंस दिखाना था और वो इसे अच्छे से दिखा गए हैं. उनके घरवाले दादाजी के जल्दी ऊपर जाने की कामना करते हैं तो पोता दादाजी की बेचैनी दूर करना चाहता है. इस किरदार में वो अपने परिवार की भी इज्जत रखते हैं और दादाजी की भी इच्छा पूरी करते हैं. कहीं ओवर नहीं होते. शरवरी बहुत कमाल की लगी हैं और उन्होंने ये किरदार काफी मैच्योर तरीके से निभाया है. वैदांग रैना ने इस उम्र में इस तरह का किरदार किया, यही उनके लिए उपल्बिध है. वो कमाल का काम कर गए हैं. दानिश पंडोर ने बहुत अच्छा काम किया है. रजत कपूर का काम अच्छा है. बनिता संधू ने दिलजीत की गर्लफ्रेंड का रोल अच्छे से प्ले किया है. अंजना सुखानी छोटे से रोल में आपको गुस्सा दिलाती हैं कि कोई बहू ऐसा कैसे कर सकती है. उनका काम अच्छा है. हर एक्टर अपने रोल में परफेक्ट दिखता है. मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग यहां फिर से कमाल कर गई है. 

राइटिंग और डायरेक्शन
इम्तियाज अली और नयनिका महतानी ने फिल्म लिखी है और इम्तियाज ने डायरेक्ट की है. इम्तियाज ने राइटिंग और डायरेक्शन दोनों में एक्सपेरिमेंट किया है और यही इस फिल्म की खूबसूरती है. सिनेमा जब कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसकी तारीफ होनी ही चाहिए और इम्तियाज उन चंद फिल्ममेकर्स में से हैं जो अपनी तरह का सिनेमा आज भी बनाने का दम रखते हैं और यहां भी वो ऐसा कर गए हैं.

म्यूजिक
इस फिल्म का कोई गाना पॉपुलर नहीं है लेकिन फिल्म में जब आप ए आ रहमान का म्यूजिक सुनते हैं तो वो सीधे दिल को छूता है, फिल्म के फील के हिसाब से गाने कमाल के हैं.

कुल मिलाकर ये फिल्म देखनी चाहिए.

रेटिंग- 3.5 स्टार्स

Published at : 11 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Imtiaz Ali DILJIT DOSANJH Main Vaapus Aaunga
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