सोशल मीडिया आज के दौर में ऐसा मंच बन चुका है, जहां कब कौन-सा वीडियो वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. हर दिन हजारों रील्स और वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ क्लिप ऐसे होते हैं जो लोगों का दिल जीत लेते हैं. इन दिनों दो लड़कों का एक मजेदार डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो बॉलीवुड के पॉपुलर गाने 'शरारत' पर बनाया गया है. यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि इसे बार-बार देखा जा रहा है. कम समय में इस क्लिप ने लाखों व्यूज बटोर लिए हैं और इसे लगातार शेयर भी किया जा रहा है.

शरारत गाने पर लड़कों का वीडियो वायरल

वीडियो में दो बच्चे अपने स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के सामने पूरे जोश और मस्ती के साथ 'शरारत' गाने पर डांस कर रहे हैं. दोनों के एक्सप्रेशन इतने शानदार और एनर्जेटिक हैं कि देखने वाला वीडियो को स्किप नहीं कर पा रहा है. इस वीडियो को स्कूल के टीचर ने शेयर किया है, जिसे अब तक 15.1 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'अपने छोरे क्या छोरियों से कम है'. बस फिर क्या था, देखते ही देखते यह वायरल हो गया.

यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो पर आ रहे कमेंट्स भी काफी दिलचस्प हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दिल खुश कर दिया लाडले'. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'आय हाय छोटा पैकेट बड़ा धमाका'. वहीं अन्य ने लिखा, 'माइंड ब्लोइंग यार, क्या परफॉमेंस है'. लोगों को इनकी केमिस्ट्री और मस्ती भरा अंदाज खूब पसंद आ रहा है.

धुरंधर का गाना है शरारत

बता दें, 'शरारत' ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का पॉपुलर सॉन्ग है. इस गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा नजर आती हैं. दोनों के डांस मूव्स और एक्सप्रेशन दर्शकों के बीच बहुत वायरल हुए थे. इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 28 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. फिल्म के रिलीज के बाद से अब तक इस गाने पर कई रील्स और वीडियो बन चुके है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.