हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडToxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश

Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश

Toxic a Fairytale for Grown Ups: यश स्टारर 'टॉक्सिक' जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लेकिन क्या आप जानत हैं कि इस फिल्म के लिए पूरी स्टारकास्ट ने कितनी फीस ली है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Feb 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस के बीच अच्छा खासा क्रेज है. ऐसे में हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का दूसरी टीजर रिलीज किया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. तो वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म की कास्ट और उसकी फीस को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं. आइये बताते हैं इस फिल्म के लिए पूरी कास्ट ने कितने करोड़ वसूले हैं.

यश ने वसूले करोड़ों
यश केवल फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं हैं बल्कि वो फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. ऐसे में सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट की मानें तो 'टॉक्सिक' के लिए यश ने 50 करोड़ रुपये की फीस ली है. तो वहीं दूसरी तरफ MensXP की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म के लिए यश ने 150 करोड़ की रकम वसूल की है. हालांकि इस पर अलग- अलग जगह पर अलग- अलग बात बताई जा रही है. लेकिन अधिकतर लोग 50 करोड़ की फीस ही बता रहे हैं.

फीमेल को-स्टार्स की फीस
'टॉक्सिक' फिल्म में लीड रोल में यश हैं लेकिन उनके साथ फीमेल लीड रोल में कई सारी एक्ट्रेसेज हैं. जिनमें से नयनतारा इस फिल्म में गंगा के किरदार में हैं. siasat.com के मुताबिक अपने इस किरदार के लिए एक्ट्रेस ने 12 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. 

कियारा आडवाणी फिल्म में नाजिया के किरदार में नजर आने वाली हैं और अपने इस किरदार के लिए उन्होंने 15 करोड़ की रकम वसूली है.

हुमा कुरैशी फिल्म में एलिजाबेथ के किरदार मेंनजर आएंगी और इसके लिए एक्ट्रेस ने 2 करोड़ रुपये की मोटी रकम वसूल की है.

फिल्म में रुक्मिणी वसंत भी मेलिया के किरदार में नजर आएंगी और इसके लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

तारा सुतारिया भी इस फिल्म में रेबेका के किरदार में नजर आएंगी. अपने इस किरदार के लिए उन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपये की रकम वसूल की है.

कब रिलीज हो रही है फिल्म?
बता दें कि ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज होगी. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' से तगड़ा कॉम्पिटीशन होने वाला है. दर्शक दोनों ही फिल्मों के लिए काफी एक्साइटेड हैं. 

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Yash 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'दो साल से मैं प्रेग्नेंट ही हूं', सरगुन मेहता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, पोस्ट का कैप्शन पढ़ हंसे रवि दुबे
'दो साल से मैं प्रेग्नेंट ही हूं', सरगुन मेहता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, पोस्ट का कैप्शन पढ़ हंसे रवि दुबे
बॉलीवुड
शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं रकुल प्रीत-जैकी भगनानी, रोमांटिक पोस्ट शेयर किया विश
शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं रकुल प्रीत-जैकी भगनानी, रोमांटिक पोस्ट शेयर किया विश
बॉलीवुड
नेटफ्लिक्स सीरीज 'हेलो बच्चों' पर विनीत कुमार का खुलासा, कहा- 'किरदार सरल लेकिन जिम्मेदारी बड़ी'
नेटफ्लिक्स सीरीज 'हेलो बच्चों' पर विनीत कुमार का खुलासा, कहा- 'किरदार सरल लेकिन जिम्मेदारी बड़ी'
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
दिल्ली NCR
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
इंडिया
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget