'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस के बीच अच्छा खासा क्रेज है. ऐसे में हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का दूसरी टीजर रिलीज किया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. तो वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म की कास्ट और उसकी फीस को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं. आइये बताते हैं इस फिल्म के लिए पूरी कास्ट ने कितने करोड़ वसूले हैं.

यश ने वसूले करोड़ों

यश केवल फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं हैं बल्कि वो फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. ऐसे में सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट की मानें तो 'टॉक्सिक' के लिए यश ने 50 करोड़ रुपये की फीस ली है. तो वहीं दूसरी तरफ MensXP की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म के लिए यश ने 150 करोड़ की रकम वसूल की है. हालांकि इस पर अलग- अलग जगह पर अलग- अलग बात बताई जा रही है. लेकिन अधिकतर लोग 50 करोड़ की फीस ही बता रहे हैं.

फीमेल को-स्टार्स की फीस

'टॉक्सिक' फिल्म में लीड रोल में यश हैं लेकिन उनके साथ फीमेल लीड रोल में कई सारी एक्ट्रेसेज हैं. जिनमें से नयनतारा इस फिल्म में गंगा के किरदार में हैं. siasat.com के मुताबिक अपने इस किरदार के लिए एक्ट्रेस ने 12 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

कियारा आडवाणी फिल्म में नाजिया के किरदार में नजर आने वाली हैं और अपने इस किरदार के लिए उन्होंने 15 करोड़ की रकम वसूली है.

हुमा कुरैशी फिल्म में एलिजाबेथ के किरदार मेंनजर आएंगी और इसके लिए एक्ट्रेस ने 2 करोड़ रुपये की मोटी रकम वसूल की है.

फिल्म में रुक्मिणी वसंत भी मेलिया के किरदार में नजर आएंगी और इसके लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

तारा सुतारिया भी इस फिल्म में रेबेका के किरदार में नजर आएंगी. अपने इस किरदार के लिए उन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपये की रकम वसूल की है.

कब रिलीज हो रही है फिल्म?

बता दें कि ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज होगी. फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' से तगड़ा कॉम्पिटीशन होने वाला है. दर्शक दोनों ही फिल्मों के लिए काफी एक्साइटेड हैं.