ओ रोमियो से लेकर बॉर्डर 2 तक, बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को अच्छा रिल्पॉन्स मिल रहा है. शनिवार को ओ रोमियो के कलेक्शन ग्रोथ दिखी. वहीं बॉर्डर 2 ने भी ठीक कमाई की. साउथ की एक फिल्म विद लव को भी फैंस अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं.

ओ रोमियो

Sacnilk के मुताबिक, ओ रोमियो ने शनिवार को 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.75 करोड़ हो गया है. इस फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. फिल्म को विशाल भारद्वाज ने बनाया है. हर तरफ इसके चर्चे हो रहे हैं. विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स भी अहम रोल में हैं.

तू या मैं

तू या मैं को खास अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं. फिल्म की स्टोरीलाइन फैंस को पसंद नहीं आ रही है. फिल्म ने दूसरे दिन 1.40 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 2 करोड़ हो गया है. इस फिल्म में आदर्श गौरव, शनाया कपूर और पारुल गुलाटी अहम रोल में हैं. फिल्म को बिजॉय नांबियार ने डायरेक्ट किया है.

बॉर्डर 2

सनी देओल की बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म ने शनिवार को 1.90 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 320.45 करोड़ हो गया है. इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं.

मर्दानी 3

फिल्म में रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं. मर्दानी 3 ने शनिवार को 1.65 करोड़ का कलेक्शन किया. मर्दानी 3 का टोटल कलेक्शन 43.15 करोड़ हो गया है.

विद लव

विद लव ने शनिवार को सरप्राइज कर दिया है. फिल्म ने नौवें दिन 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 17.50 करोड़ हो गया है. फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हुई. फिल्म में अभिशन जीविंथ, अनस्वरा राजन और हरीश कुमार जैसे स्टार्स हैं.