Saturday Box Office Collection: 'बाहुबली- द एपिक' ने काबू किया बॉक्स ऑफिस, 'थामा'-'द ताज स्टोरी' समेत बाकी फिल्मों का ऐसा हाल
Saturday Box Office Collection: 'बाहुबली: द एपिक', 'थामा', 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'द ताज स्टोरी' समेत ढेरों फिल्में इस समय पर्दे पर लगी हैं. जानें आज कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा रही है.
सिनेमाघरों में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में लगी हुई हैं. 'बाहुबली: द एपिक', 'थामा', 'एक दीवाने की दीवानियत', 'द ताज स्टोरी' से लेकर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' तक थिएटर्स में मौजूद हैं. कोई फिल्म ज्यादा कमा रही है तो कोई पाई-पाई के लिए तरस रही है. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.
बाहुबली: द एपिक
- 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' का री-एडिटेड और री-मास्टर्ड वर्जन 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है.
- प्रभास की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 9.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- वहीं दूसरे दिन भी 'बाहुबली: द एपिक' अब तक (शाम 6 बजे तक) 4.45 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
- फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 13.85 करोड़ रुपए हो गया है.
थामा
- आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी.
- पहले हफ्ते शानदार कलेक्शन करने के बाद फिल्म अब दूसरे हफ्ते भी अच्छा कमा रही है.
- कोइमोई के मुताबिक 'थामा' ने 11 दिनों में 126.5 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था.
- अब सैकनिल्क की मानें तो फिल्म 12वें दिन अब तक (शाम 6 बजे तक) 2.6 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है.
एक दीवाने की दीवानियत
- हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ब्लॉकबस्टर हो चुकी है.
- 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 11 दिनों में 64.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 12वें दिन भी अब तक (शाम 6 बजे तक) 1.98 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
- 'एक दीवाने की दीवानियत' का टोटल कलेक्शन अब 66.71 करोड़ रुपए हो गया है.
द ताज स्टोरी
- परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' 31 अक्टूबर को ही थिएटर्स में रिलीज हुई है.
- फिल्म पहले दिन महज 90 लाख रुपए कमा पाई थी और अब दूसरे दिन भी स्लो कलेक्शन कर रही है.
- सैकनिल्क की मानें तो 'द ताज स्टोरी' अब तक (शाम 6 बजे तक) 79 लाख रुपए का कारोबार ही कर पाई है.
रोई रोई बिनाले
- दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' भी 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है.
- फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.53 करोड़ रुपए की एवरेज ओपनिंग की थी.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन अब तक (शाम 6 बजे तक) फिल्म ने 1.4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
