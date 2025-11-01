हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday Box Office Collection: 'बाहुबली- द एपिक' ने काबू किया बॉक्स ऑफिस, 'थामा'-'द ताज स्टोरी' समेत बाकी फिल्मों का ऐसा हाल

Saturday Box Office Collection: 'बाहुबली: द एपिक', 'थामा', 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'द ताज स्टोरी' समेत ढेरों फिल्में इस समय पर्दे पर लगी हैं. जानें आज कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Nov 2025 06:31 PM (IST)
सिनेमाघरों में इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में लगी हुई हैं. 'बाहुबली: द एपिक', 'थामा', 'एक दीवाने की दीवानियत', 'द ताज स्टोरी' से लेकर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' तक थिएटर्स में मौजूद हैं. कोई फिल्म ज्यादा कमा रही है तो कोई पाई-पाई के लिए तरस रही है. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

बाहुबली: द एपिक

    • 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' का री-एडिटेड और री-मास्टर्ड वर्जन 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है.
    • प्रभास की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है.
    • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने 9.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
    • वहीं दूसरे दिन भी 'बाहुबली: द एपिक' अब तक (शाम 6 बजे तक) 4.45 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
    • फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 13.85 करोड़ रुपए हो गया है.

थामा

  • आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी.
  • पहले हफ्ते शानदार कलेक्शन करने के बाद फिल्म अब दूसरे हफ्ते भी अच्छा कमा रही है.
  • कोइमोई के मुताबिक 'थामा' ने 11 दिनों में 126.5 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था. 
  • अब सैकनिल्क की मानें तो फिल्म 12वें दिन अब तक (शाम 6 बजे तक) 2.6 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है.

एक दीवाने की दीवानियत

  • हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ब्लॉकबस्टर हो चुकी है.
  • 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 11 दिनों में 64.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 12वें दिन भी अब तक (शाम 6 बजे तक) 1.98 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
  • 'एक दीवाने की दीवानियत' का टोटल कलेक्शन अब 66.71 करोड़ रुपए हो गया है.

द ताज स्टोरी

  • परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' 31 अक्टूबर को ही थिएटर्स में रिलीज हुई है.
  • फिल्म पहले दिन महज 90 लाख रुपए कमा पाई थी और अब दूसरे दिन भी स्लो कलेक्शन कर रही है.
  • सैकनिल्क की मानें तो 'द ताज स्टोरी' अब तक (शाम 6 बजे तक) 79 लाख रुपए का कारोबार ही कर पाई है.

रोई रोई बिनाले

  • दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' भी 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है.
  • फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.53 करोड़ रुपए की एवरेज ओपनिंग की थी.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन अब तक (शाम 6 बजे तक) फिल्म ने 1.4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Nov 2025 06:12 PM (IST)
The Taj Story Ek Deewane Ki Deewaniyat Baahubali The Epic Thamma
