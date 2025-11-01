हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोनम बाजवा पर चढ़ा 'दीवानियत' का बुखार, ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस

सोनम बाजवा पर चढ़ा 'दीवानियत' का बुखार, ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस

Sonam Bajwa Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस एंजॉय कर रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Nov 2025 04:53 PM (IST)
Sonam Bajwa Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस एंजॉय कर रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

सोनम बाजवा ने पंजाबी इंडस्ट्री के बाद अब बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना ली है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की वजह से चर्चा में हैं. इस बीच सोनम का सिजलिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

1/6
सोनम बाजवा के हालिया फोटोशूट की फोटोज सोशल मीडिया पर छा गई हैं. व्हाइट ट्रांसपेरेंट ड्रेस में एक्ट्रेस का सिजलिंग अवतार फैंस का दिल जीत रहा है.
सोनम बाजवा के हालिया फोटोशूट की फोटोज सोशल मीडिया पर छा गई हैं. व्हाइट ट्रांसपेरेंट ड्रेस में एक्ट्रेस का सिजलिंग अवतार फैंस का दिल जीत रहा है.
2/6
सोनम बाजवा को लेटेस्ट फोटोज में व्हाइट ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहने देखा जा सकता है. इसे उन्होंने मैचिंग इनरवियर के साथ कैरी किया है.
सोनम बाजवा को लेटेस्ट फोटोज में व्हाइट ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहने देखा जा सकता है. इसे उन्होंने मैचिंग इनरवियर के साथ कैरी किया है.
3/6
बता दें कि सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक 'दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर 64.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
बता दें कि सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक 'दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर 64.73 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.
4/6
सोनम ने ड्रेस के साथ सिल्वर ईयररिंग्स पेयर किए हैं और अपने बालों को खुला रखा है.
सोनम ने ड्रेस के साथ सिल्वर ईयररिंग्स पेयर किए हैं और अपने बालों को खुला रखा है.
5/6
एक्ट्रेस ने इस लुक में एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज दिए हैं. अब उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस ने इस लुक में एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज दिए हैं. अब उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
6/6
फैंस एक्ट्रेस के फिगर और उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
फैंस एक्ट्रेस के फिगर और उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
Published at : 01 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
वीडियोज

Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News

