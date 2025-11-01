एक्सप्लोरर
सोनम बाजवा पर चढ़ा 'दीवानियत' का बुखार, ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस
Sonam Bajwa Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम बाजवा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस एंजॉय कर रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन फैंस के होश उड़ा दिए हैं.
सोनम बाजवा ने पंजाबी इंडस्ट्री के बाद अब बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना ली है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की वजह से चर्चा में हैं. इस बीच सोनम का सिजलिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Published at : 01 Nov 2025 04:45 PM (IST)
सोनम बाजवा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन दिए ऐसे-ऐसे पोज, तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस
