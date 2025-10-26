हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी

कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी

Satish Shah Death: सतीश शाह की मौत को लेकर एक्टर के मैनेजर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले क्या-क्या हुआ था.

By : सखी चौधरी | Updated at : 26 Oct 2025 03:32 PM (IST)
सतीश शाह के निधन से इस वक्त पूरी इंडस्ट्री सदमे में हैं. एक्टर ने 25 अक्टूबर के दिन 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया. जिसमें टीवी और बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे. इसी बीच एक्टर के मैनेजर ने उनकी मौत से पहले क्या-क्या हुआ, इसका खुलासा किया.

क्या हुआ सतीश शाह के साथ?

सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचे एक्टर के मैनेजर ने एएनआई से बात की. इस दौरान रमेश कडातला कहा, ने कहा, 'कल दोपहर लंच करते हुए ये सब हुआ था. दो या पौने दो बजे थे. वो खाना खा रहे थे. उन्होंने एक निवाला खाया और फिर बेहोश हो गए. आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई और जब हम अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया..'

सतीश शाह की किडनी हुई थी ट्रांसप्लांट

सतीश शाह के मैनेजर ने ये बताया था कि वो काफी वक्त से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे. कुछ दिन पहले ही कोलकाता में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था. उन्हें  डेढ़ महीने बेड रेस्ट बताया गया और फिर वो ठीक होकर घर भी लौट आए थे. इनके अलावा सतीश के दोस्त और दिग्गज एक्टर राकेश बेदी ने नवभारत टाइम्स को बताया कि एक्टर को दिल की गंभीर बीमारी थी. फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जो उन्हें सूट नहीं किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

सतीश शाह के अंतिम संस्कार में कौन-कौन पहुंचा?

सतीश शाह का अंतिम संस्कार मुंबई में ही हुआ. ऐसे में उनके परिवारे के अलावा टीवी और बॉलीवुड के कई सितारे एक्टर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. इस लिस्ट में पकंज कपूर, रत्ना पाठक, सुप्रिया पाठक, नसीरूद्दीन शाह, दिलीप जोशी, रुपाली गांगुली, राजेश कुमार, अनंग देसाई और फराह खान जैसे सेलेब्स का नाम शामिल है. सभी लोगों ने नम आंखों से एक्टर को विदाई दी. इसके वीडियोज काफी वायरल भी हो रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 26 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Satish Shah Bollywood Satish Shah Death
Embed widget