Chhath Puja 2025: माथे पर सिंदूर और सिर पर दुपट्टा लेकर दुल्हन की तरह सजीं मनीषा रानी, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस
Chhath Puja 2025: छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है. ऐसे में टीवी की फेमस एक्ट्रेस मनीषा रानी ने भी छठी मैया की पूजा की. इस दौरान वो दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई.
छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस मनीषा रानी बिहार से हैं और वो हर साल छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाती हैं. इस साल भी एक्ट्रेस ने नहाय-खाय के साथ इस उत्सव की शुरुआत की. इस दौरान एक्ट्रेस ट्रेडिशनल अवतार में दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई.
Published at : 26 Oct 2025 02:50 PM (IST)
