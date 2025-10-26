हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनChhath Puja 2025: माथे पर सिंदूर और सिर पर दुपट्टा लेकर दुल्हन की तरह सजीं मनीषा रानी, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

Chhath Puja 2025: माथे पर सिंदूर और सिर पर दुपट्टा लेकर दुल्हन की तरह सजीं मनीषा रानी, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

Chhath Puja 2025: छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है. ऐसे में टीवी की फेमस एक्ट्रेस मनीषा रानी ने भी छठी मैया की पूजा की. इस दौरान वो दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Chhath Puja 2025: छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है. ऐसे में टीवी की फेमस एक्ट्रेस मनीषा रानी ने भी छठी मैया की पूजा की. इस दौरान वो दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई.

छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस मनीषा रानी बिहार से हैं और वो हर साल छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाती हैं. इस साल भी एक्ट्रेस ने नहाय-खाय के साथ इस उत्सव की शुरुआत की. इस दौरान एक्ट्रेस ट्रेडिशनल अवतार में दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई.

1/7
मनीषा रानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर छठ महापर्व की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस ग्रीन-ऑरेंज साड़ी में नजर आई.
मनीषा रानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर छठ महापर्व की कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस ग्रीन-ऑरेंज साड़ी में नजर आई.
2/7
इन तस्वीरों में मनीषा समुद्र किनारे छठी मैया की पूजा-अर्चना करती हुई दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही है.
इन तस्वीरों में मनीषा समुद्र किनारे छठी मैया की पूजा-अर्चना करती हुई दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही है.
3/7
मनीषा रानी ने पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ्य भी दिया. उनका ये अवतार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘बिहार के लोगों के लिए ये त्योहार नहीं इमोशन है..’
मनीषा रानी ने पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ्य भी दिया. उनका ये अवतार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘बिहार के लोगों के लिए ये त्योहार नहीं इमोशन है..’
4/7
मनीषा रानी ने अपना ये छठ पूजा लुक माथे पर सिंदूर, टेंपल ज्वेलरी और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट किया है. एक्ट्रेस ने मैचिंग चूड़ियां भी पहनी है.
मनीषा रानी ने अपना ये छठ पूजा लुक माथे पर सिंदूर, टेंपल ज्वेलरी और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट किया है. एक्ट्रेस ने मैचिंग चूड़ियां भी पहनी है.
5/7
इस फोटो में सिर पर दुपट्टा लिए हुए मनीषा रानी एकदम दुल्हन सी सुंदर लग रही हैं. फैंस भी कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
इस फोटो में सिर पर दुपट्टा लिए हुए मनीषा रानी एकदम दुल्हन सी सुंदर लग रही हैं. फैंस भी कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
6/7
मनीषा रानी को असली फेम तब मिला था जब उन्होंने बिग बॉस ओटीटी 2 में हिस्सा लिया था. इस शो में उनके गेम और चुलबुल अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था.
मनीषा रानी को असली फेम तब मिला था जब उन्होंने बिग बॉस ओटीटी 2 में हिस्सा लिया था. इस शो में उनके गेम और चुलबुल अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था.
7/7
इसके बाद एक्ट्रेस को खूब शोहरत मिली. फिर उन्होंने ‘झलक दिखलाजा 11’ में हिस्सा लिया और इस शो की ट्रॉफी अपने नाम की.
इसके बाद एक्ट्रेस को खूब शोहरत मिली. फिर उन्होंने ‘झलक दिखलाजा 11’ में हिस्सा लिया और इस शो की ट्रॉफी अपने नाम की.
Published at : 26 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
TV News Manisha Rani Chhath Puja 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget