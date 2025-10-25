सतीश शाह अपने पीछे छोड़ गए इतने करोड़ की संपत्ति, जानें 'मैं हूं ना' एक्टर की नेटवर्थ

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीस शाह ने 25 अक्टूबर के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. फैंस भी उनके निधन पर भावुक हो गए हैं. सतीस शाह ने हिंदी सिनेमा में सालों का लंबा सफर तय किया है. ऐसे में वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने. चलिए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ क्या थी?

कैसे हुई सतीश शाह की मौत?

‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘मैं हूं ना’ समेत कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. इसकी जानकारी उनके खास दोस्त अशोक पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए सभी को दी है. उन्होंने बताया कि एक्टर की मौत किडनी फेल होने से हुई है. उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा.

सतीश शाह की नेटवर्थ क्या थी?

सतीश शाह ने अपने लंबे करियर के दौरान 250 से ज्यादा फिल्मों में और कई सुपरहिट टीवी शोज में काम किया. य़ही वजह है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी. इंडिया फोरम की रिपोर्ट की मानें तो सतीश शाह के पास करीब 5.5 करोड़ रुपये की नेटवर्थ थी. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि सतीश शाह 40 से 45 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे. हालांकि इसपर एक्टर या उनकी फैमिली की तरफ से कभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.

सतीश शाह का करियर

सतीश शाह ने स्कूल में प्ले करने के बाद ये तय किया था कि वो आगे चलकर एक्टर ही बनेंगे. फिर FTII के बाद एक्टर ने फिल्म ‘अजीब कहानी’ के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. सतीश शाह ने अपने करियर में गंभीर से लेकर कॉमेडी तक हर तरह के किरदार निभाए और फैंस को खूब दिल जीता. अब उनके निधन से फैंस को गहरा झटका लगा है.

