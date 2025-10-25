हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे. एक्टरा का निधन 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने की वजह से हो गया. ये खबर सुनकर उनके फैंस सदमे में हैं. यहां हम आपको उनके फिल्मी करियर से रूबरू करवाएंगे. आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक्टर बनना नहीं चाहती थे, लेकिन किस्मत उन्हें इस लाइन में ले आई.

स्पोर्ट्स में थी सतीश शाह की दिलचस्पी

सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को एक गुजराती परिवार में हुआ था. जो मूलरूप से मांडवी का रहने वाला था. लेकिन एक्टर के पिता का मुंबई में बिजनेस था. इसलिए वो यहां रहते थे. एक्टर के एक भाई और एक बहन हैं. सतीश शाह को स्कूल के दिनों से ही स्पॉर्ट्स में दिलचस्पी थी. वो हमेशा क्रिकेट खेला करते थे. साथ ही हाई जंप और लॉन्ग जंप के चैंपियन भी थे. लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड में ले आई.

इत्तेफाक से एक्टर बने Satish Shah

दरअसल जब सतीश शाह स्कूल में थे तो उन्हें इत्तेफाक से एक प्ले में काम करने का मौका मिल गया. इसके लिए वो टीचर को मना भी नहीं कर पाए. जब वो स्टेज पर पहुंचे तो काफी नर्वस थे, लेकिन खास बात ये रही कि वो अपना कोई डायलॉग नहीं भूले. इसके लिए उन्हें स्टैंडिंग ओविएशन मिला. इसके बाद सतीश ने तय कर लिया था कि वो एक्टर ही बनेंगे.

FTII में किया थिएटर

सतीश शाह ने FTII में पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन साथ-साथ वो थिएटर भी करते रहे. इसके बाद वो साल 1978 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘अजीब कहानी’ में नजर आए. फिर ‘उमराव जान’ और ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ के बाद वो फिल्म ‘शक्ति’ में अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ नज़र आए. फिर ‘जाने भी दो यारों’ के जरिए वो एक कॉमेडी एक्टर बनकर उभरे और इंडस्ट्री में अपनी सफल पहचान बनाई. सतीश शाह ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों और कई सुपरहिट टीवी शोज में काम किया है.

फैशन डिजाइनर हैं एक्टर की पत्नी

पर्सनल लाइफ की बात करें तो सतीश शाह ने फैशन डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्म फेस्टिवल में हुई थी. फिर काफी प्रपोजल के बाद मधु एक्टर से शादी करने के लिए मानी. बता दें कि शादी के बाद कपल के कोई संतान नहीं हुई.

ये हैं सतीश शाह की फेमस फिल्में

सतीश शाह की फिल्मों की लिस्ट में 'मुझसे शादी करोगी', 'कल हो ना हो', 'कभी हां कभी ना', 'हम साथ साथ हैं', 'मुझसे दोस्ती करोगे', 'इश्क-विश्क', 'हम आपके हैं कौन', 'हीरो नंबर 1', 'अमृत', 'नरसिम्हा', 'पुराना मंदिर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'रमैया वस्तावैया' का नाम शामिल है.

