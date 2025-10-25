किडनी फेल होने से एक्टर सतीश शाह का हुआ निधन, दोस्त अशोक पंडित ने दी जानकारी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकिडनी फेल होने से एक्टर सतीश शाह का हुआ निधन, दोस्त अशोक पंडित ने दी जानकारी

Satish Shah Death: दिग्गज एक्टर सतीश शाह का हाल ही में निधन हो गया. इस बात की जानकारी उनके खास दोस्त अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: सखी चौधरी | Updated at : 25 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और टीवी के फेमस एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. इस बात की पुष्टि उनके दोस्त अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर की है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि किडनी फेलियर के चलते दादर के हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया गया.

किडनी फेलियर से गई एक्टर की जान

अशोक पंडित ने ये वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर सेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा, ‘सतीश पहले घर पर ही थे. फिर किडनी फेलियर के चलते उन्हें दादर के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई के बांद्रा के श्मशान घाट में किया जाएगा.

सतीश ने किस फिल्म से किया था डेब्यू?

सतीश शाह ने पहले थिएटर में एक्टिंग का हुनर दिखाया था और फिर ‘अजीब दास्तां’ (1978) से बॉलीवुड में कदम रखा. सतीश शाह की फेमस फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 'मुझसे शादी करोगी', 'कल हो ना हो', 'कभी हां कभी ना', 'हम साथ साथ हैं', 'मुझसे दोस्ती करोगे', 'इश्क-विश्क', 'हम आपके हैं कौन', 'हीरो नंबर 1', 'अमृत', 'नरसिम्हा', 'पुराना मंदिर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'रमैया वस्तावैया' का नाम शामिल है.

टीवी में भी कमाया नाम

सतीश शाह का करियर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं टीवी पर भी खूब सफल रहा था. उन्होंने कई सुपरहिट सीरियल्स में काम किया था. जिसमें ‘साराभाई vs साराभाई’ जैसे शोज का नाम शामिल है. एक्टर के निधन से सिर्फ उनकी फैमिली ही नहीं फैंस का भी दिल टूट गया है. पूरा बॉलीवुड इस वक्त शोक में हैं. सोशल मीडिया यूजर्स भी एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Published at : 25 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
Satish Shah Bollywood Satish Shah Death
