74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर

90 के दशक में सतीश शाह का नाम हिंदी सिनेमा के बेस्ट कॉमिक एक्टर्स की लिस्ट में शुमार था. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाया है. टीवी से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया और दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ दी. लेकिन अब अभिनेता हमारे बीच नहीं हैं. उन्होंने 74 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. आज हम सतीश शाह के 10 यादगार फिल्मों के बारे में बात करेंगे.

सतीश शाह की 10 यादगार फिल्में

1. वीराना

1988 में ये हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें जैस्मीन और हेमंत बिरजे को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया था. लेकिन सतीश शाह ने भी अपने अभिनय कौशल से फिल्म में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करवा दी थी. आज भी लोग सतीश शाह को फिल्म में उनके किरदार के लिए बहुत याद करते हैं.



2. हातिम ताई

दिग्गज अभिनेता जितेंद्र की इस फिल्म में सतीश शाह को नजरुल की भूमिका में देखा गया था. 1990 में रिलीज हुई ये रोमांटिक ड्रामा सभी का दिल जीतने में कामयाब नहीं हुई लेकिन हमेशा की तरह इस बात भी सतीश शाह ने अपने किरदारों को इस शिद्दत से निभाया कि वो दर्शकों के बीच अमर हो गई. भले फिल्म को बॉक्स ऑफिस में सफलता नहीं मिली लेकिन दर्शकों को इसकी सिंपल सी कहानी पसंद आई थी.



3. भूतनाथ

अमिताभ बच्चन स्टारर इस फिल्म में सतीश शाह ने बंकू के स्कूल के प्रिंसिपल का रोल अदा किया था. अभिनेता ने अपने प्रॉपर कॉमिक टाइमिंग और यूनिक किरदार से ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया था. इस फिल्म में अभिनेता लीड एक्टर तो नहीं थे लेकिन मूवी को दर्शकों के बीच इतना पॉपुलर बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है.



4. मैं हूं ना

सतीश शाह के यादगार फिल्मों की लिस्ट में अगले नंबर पर 'मैं हूं ना' का नाम शुमार है. फिल्म में दिवगंत अभिनेता ने प्रोफेसर रसाई की भूमिका निभाई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट की मानें तो सतीश शाह ने एक बार खुद खुलासा किया था कि शाहरुख खान ने उन्हें फिल्म में इस रोल को करने का आग्रह किया था.

मूवी में अभिनेता का किरदार ऐसा होता है जिसे बात करते वक्त थूकने की अजीब सी बीमारी होती है. एक इंटरव्यू के दौरान सतीश शाह ने बताया था कि कभी-कभी ऐसे सींस को शूट करने में उन्हें 8 रिटेक्स लगते थे क्योंकि किंग खान की हंसी नहीं रुकती थी.



5. चलते चलते

इस फिल्म में दिवगंत एक्टर ने मनुभाई का रोल प्ले किया. फिल्म में अभिनेता ने अपने किरदार से दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया. साथ ही शाहरुख खान संग उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया था. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी.



6. मुझसे शादी करोगी

अभिनेता ने इस फिल्म में अक्षय कुमार और सलमान खान संग स्क्रीन शेयर किया था. सूर्या प्रकाश के रोल को उन्होंने बखूबी जस्टिफाई किया और दर्शकों का खूब प्यार कमाया. हर बार ही अपने यूनिक एक्टिंग स्किल्स और चार्म से दिवगंत अभिनेता ने स्पॉटलाइट अपने नाम कर ली.



7. कल हो ना हो

अपने फिल्मी करियर में सतीश शाह ने कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया. लेकिन इन सबके बीच भी दिवगंत एक्टर चमकता सितारा बनकर उभरे. इस फिल्म में भी उन्हें मनुभाई पटेल के रोल में बहुत पसंद किया गया. अपने हर किरदार को बखूबी निभाकर उन्होंने तारीफ अपने नाम कर ली.



8. हम साथ–साथ हैं

1999 में रिलीज हुई ये फिल्म आज भी ऑडियंस के जहन में बिलकुल फ्रेश है. ये फिल्म भी सतीश शाह की यादगार फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. अपने परिवार के साथ घर बैठकर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं.



9. हम आपके हैं कौन

सलमान खान और माधुरी दीक्षित की इस फैमिली ड्रामा में दिवगंत अभिनेता सतीश शाह ने डॉक्टर का रोल प्ले किया. उन्होंने अपने वन लाइनर्स और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा था. फिल्म में वैसे तो सभी स्टार्स ने अपना किरदार शिद्दत से निभाया लेकिन सतीश शाह का किरदार दर्शकों के दिल में आज भी बसा हुआ है.



10. दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे

सतीश शाह ने बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम किया है. शाहरुख खान के साथ उन्हें कई फिल्मों में देखा गया जिसमें से एक 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' भी है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. अपने फिल्मी करियर में इन्हीं छोटे –बड़े रोल्स को प्ले कर सतीश शाह हिन्दी सिनेमा के जाने–माने कॉमिक एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए.