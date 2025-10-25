एक्सप्लोरर
प्रेग्नेंसी में भी स्टाइलिश दिखीं टीवी की पार्वती, बिकिनी और सरॉन्ग में दिखाया ग्लैमरस अंदाज
Sonarika Bhadoria: टीवी की ‘पार्वती’ ने प्रेग्नेंसी के दौरान बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का यह स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
टीवी की मशहूर ‘पार्वती’ सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह बिकिनी और सरॉन्ग में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. सोनारिका का यह स्टाइलिश प्रेग्नेंसी लुक फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी इस कॉन्फिडेंट और ग्लोइंग पर्सनालिटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 25 Oct 2025 03:13 PM (IST)
