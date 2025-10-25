हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रेग्नेंसी में भी स्टाइलिश दिखीं टीवी की पार्वती, बिकिनी और सरॉन्ग में दिखाया ग्लैमरस अंदाज

Sonarika Bhadoria: टीवी की ‘पार्वती’ ने प्रेग्नेंसी के दौरान बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस का यह स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 03:13 PM (IST)
टीवी की मशहूर ‘पार्वती’ सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह बिकिनी और सरॉन्ग में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. सोनारिका का यह स्टाइलिश प्रेग्नेंसी लुक फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी इस कॉन्फिडेंट और ग्लोइंग पर्सनालिटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जहां उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज साफ झलक रहा है.
बता दें कि एक्ट्रेस ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए बीच के किनारे पोज दिए.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने बिकिनी और सरॉन्ग कैरी किया था जिसमें वो बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रही हैं.
सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत दिख रही हैं.
गॉगल्स लगाए एक्ट्रेस काफी कूल अंदाज में दिख रही है.
एक्ट्रेस का ये स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Published at : 25 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Sonarika Bhadoria

Photo Gallery

