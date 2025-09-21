बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं, जिनके मुंबई में रेस्टोरेंट्स हैं. अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के खलनायक यानि संजय दत्त का भी नाम शामिल हो गया है. एक्टर ने बीती दिन अपना रेस्टोरेंट लॉन्च कर दिया है. इसके लिए एक ग्रैंड इवेंट रखा गया. जिसमें संजय अपनी वाइफ के साथ स्टाइलिश लुक में पहुंचे. दोनों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

संजय दत्त ने लॉन्च किया "सोलेयर रेस्टोरेंट"

संजय दत्त अब एक्टर होने के साथ बिजनेसमैन भी बन गए हैं. शनिवार को उन्होंने मुंबई में अपने रेस्टोरेंट की लॉन्च पार्टी रखी. जिसका नाम "सोलेयर रेस्टोरेंट" है. इस शानदार इवेंट में एक्टर ने अपनी वाइफ के साथ ग्रैंड एंट्री ली. दोनों का लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा था. कपल ने इवेंट में पहुंचकर पैप्स को कई सारे पोज भी दिए.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

बीवी संग स्टाइलिश लुक में दिखे संजय

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में संजय दत्त ब्लैक टीशर्ट के साथ एक डिजाइनर लेदर जैकेट पहने नजर आए. वहीं एक्टर की वाइफ मान्यता दत्त शॉर्ट ड्रेस में कहर ढहाती हुई नजर आई. जिन्होंने इवेंट में सारी लाइमलाइट लूट ली. मान्यता ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप, हील्स और मैचिंग बैग के साथ पूरा किया. कपल का ये रॉयल लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट सेक्शन में इस जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

इस फिल्म में नजर आएंगे संजय दत्त

वर्कफ्रंट की बात करें तो संजय दत्त हालिया रिलीज फिल्म ‘बागी 4’ में नजर आए थे. फिल्म में एक्टर के साथ टाइगर श्रॉफ, हरनाज कौर संधू और सोनम बाजवा जैसे कलाकार थे. वहीं इसके अलावा इस साल संजय की कई बड़े फिल्में रिलीज होने वाली है. इसमें से एक ‘धुरंधर’ भी है. जिसमें संजय की टक्कर बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के साथ होने वाली है. ये फिल्म इसी साल 5 दिसंबर को रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें -

Happy Birthday Kareena: बड़ी ननद ने भाभी करीना को बताया कमाल, तो बेस्टी अमृता ने थ्रोबैक तस्वीर शेयर कर बेबो पर लुटाया प्यार