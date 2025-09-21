Happy Birthday Kareena: बड़ी ननद ने भाभी करीना को बताया कमाल, तो बेस्टी अमृता ने थ्रोबैक तस्वीर शेयर कर बेबो पर लुटाया प्यार
Kareena Kapoor Birthday: करीना कपूर के 45वें बर्थडे पर एक्ट्रेस की ननद और उनकी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा ने उनपर प्यार लुटाया है. दोनों ने बेबो के लिए सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट शेयर की.
बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस और सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर आज अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर सिर्प फैंस ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस की फैमिली भी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देती नजर आई. एक्ट्रेस की बड़ी ननद ने अपनी भाभी पर प्यार लुटाया, तो वहीं अमृता अरोड़ा ने भी बेस्टी के लिए एक स्पेशल तस्वीर शेयर की.
बड़ी ननद सबा ने दी करीना को जन्मदिन की बधाई
करीना कपूर की बड़ी ननद सबा पटौदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भाभी करीना कपूर के साथ कई सारी अलग-अलग तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें बेबो कभी उनके साथ तो कभी फैमिली के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. सबा ने लिखा कि, 'बेबो, तुम्हारे साथ बिताए हर पल के लिए... हमारी खास सेल्फी, मेरे द्वारा खींची गई तस्वीरें, भाई या मां के साथ तुम और बच्चे. पारिवारिक मौकों, ईद, दिवाली, जन्मदिन और बहुत कुछ के लिए... तुम सब कुछ पूरा करती हो! तुम्हें चमकदार साड़ी की जरूरत नहीं, तुम खुद ही चमक हो! तुम बहुत कमाल हो! जल्द मिलते हैं. बहुत सारा प्यार..'
अमृता ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीर
अमृता अरोड़ा ने करीना कपूर के साथ एक बेहद पुरानी तस्वीर शेयर की हैं. जिसमें दोनों एक-दूसरे संग कैमरे के लिए पोज कर रही हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि, ‘मेरे दोस्त को जो मेरा साथ देती है और हमेशा मेरे जीवन में मौजूद रहती हैं... जन्मदिन मुबारक हो मेरी बीबो, तुमसे बहुत प्यार करती हूं..’
करीना कपूर खान का वर्कफ्रंट
बता दें कि करीना कपूर फिल्म 'दायरा' में नजर आने वाली हैं. इसमें वो साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ दिखेंगी. फिल्म को मेघना गुलजार निर्देशित कर रही हैं. फिल्म का ऐलान कुछ वक्त पहले ही किया गया था. इसको लेकर बेबो के फैंस काफी एक्साइटिड हैं.
