न्यू ईयर पर संजय दत्त ने अपने बच्चों के नाम का बनवाया खास टैटू, दिल छू वीडियो देख इमोशनल हुए फैंस
Sanjay Dutt New Tattoo: संजय दत्त ने नए साल 2026 पर अपने जुड़वां बच्चों शाहरान और इकरा के नाम उंगलियों पर टैटू बनवाकर पिता के प्यार का अनोखा अंदाज दिखाया. इसे देख फैंस हुए इमोशनल हो गए.
बॉलीवुड के दिग्गज संजय दत्त ने नए साल 2026 को अपने बच्चों के लिए एक खास और यादगार तरीका से सेलिब्रेट किया. उन्होंने अपने जुड़वां बच्चों शाहरान और इकरा के नाम आखिरी उंगलियों पर टैटू बनवाए. ये कदम पिता के प्यार को बयां करने का तरीका बन गया. उनका यह अनोखा प्यार अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. उनके इस प्यार नए टैटू को देख उनके फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं.
टैटू आर्टिस्ट ने शेयर की तस्वीरें
टैटू आर्टिस्ट कैलिग्रामोड ने आइरनबज टैटू स्टूडियो से टैटू सेशन की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है. इसमे संजय आराम से बैठे नजर आए, जबकि आर्टिस्ट उनके हाथ पर काम कर रहा था. शाहरान और इकरा के नाम बोल्ड और स्टाइलिश स्क्रिप्ट में बनवाए गए हैं. मोटी स्ट्रोक्स और कर्व्स के साथ ब्लैक इंक की क्रिस्प डिटेलिंग ने इन्हें खास बनाया. उंगलियों पर छोटे-छोटे सिंबल टैटू भी हैं जो संजय के रफ लुक के साथ परफेक्ट मैच करते हैं.
पिता का प्यार और फैमिली बॉन्ड
शाहरान और इकरा संजय और मानयता दत्त के जुड़वा बच्चे हैं उनका जन्म 2010 में हुआ था. संजय अक्सर कहते हैं कि उनके बच्चे उनकी स्ट्रेंथ हैं. दुबई में रहने वाले बच्चे कभी-कभी मुंबई आते हैं. इस टैटू सेशन ने दिखा दिया कि संजय अपने बच्चों के लिए कितना प्यार और सम्मान रखते हैं. यह टैटू उनके पुराने कलेक्शन का हिस्सा बन गया जो हमेशा यादों और रिश्तों का प्रतीक रहेगा.
फैंस के लिए इंस्पिरेशनल मोमेंट
संजय का यह कदम फैंस के दिलों को छू गया. टैटू उनके जीवन की संघर्षों, कमबैक और फैमिली वैल्यूज का आईना हैं. 2026 में फिल्मों ‘कुकी’ और ‘वार 2’ में व्यस्त रहने के बावजूद यह पर्सनल मोमेंट बहुत ही इंस्पायरिंग है. इनके टैटू से साबित हो गया कि सुपरस्टार भी घर के हीरो होते हैं.
