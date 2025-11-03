हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिग्गज एक्टर्स की फैमिली में जन्मीं त्रिशाला दत्त, लेकिन नहीं ली बॉलीवुड में एंट्री, विदेश में कर रही ये नौकरी

दिग्गज एक्टर्स की फैमिली में जन्मीं त्रिशाला दत्त, लेकिन नहीं ली बॉलीवुड में एंट्री, विदेश में कर रही ये नौकरी

Bollywood StarKid: आज हम आपको उस स्टारकिड्स से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने एक नहीं तीन सुपरस्टार वाली फैमिली में जन्म लिया, लेकिन लाइमलाइट से वो कोसो दर रहती हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 03 Nov 2025 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

स्टारकिड्स भी अपने पेरेंट्स की ही तरह वक्त-वक्त पर सुर्खियों में रहते हैं. आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त की. जिनका जन्म दिग्गज एक्टर्स के परिवार में हुआ. लेकिन उन्होंने कभी एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं ली. जानिए ये कहां हैं और क्या करती हैं.

क्या करती हैं संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त?

त्रिशाला दत्त संजय दत्त और उनकी पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं. जो 37 साल की हो चुकी हैं. त्रिशाला की एक्टिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं है. वो अमेरिका में सेटल्ड हैं और वहां एक साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Trishala Dutt (@trishaladutt)

कहां से होती त्रिशाला दत्त की कमाई?

त्रिशाला सिर्फ अपनी जॉब के अलावा स्टॉक्स बॉन्ड, रियल एस्टेट और क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट से भी मोटा पैसा कमाती हैं. इसके अलावा त्रिशाला बॉलीवुड, ब्यूटी व्लॉग्स और सोशल मीडिया के जरिए भी अच्छी खासी कमाई करती हैं. त्रिशाला की कमाई का एक हिस्सा विज्ञापनों से भी आता है. त्रिशाला सोशल मीडिया पर अच्छी खासी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके छह लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिशाला की नेटवर्थ करीब आठ करोड़ रुपये से ज्यादा की है.

 
 
 
 
 
A post shared by Trishala Dutt (@trishaladutt)

ननिहाल में हुई है त्रिशाला की परवरिश

त्रिशाला दत्त संजय दत्त और ऋचा शर्मा की बेटी हैं और उनका जन्म 10 अगस्त 1988 को हुआ था. त्रिशाला बचपन से ही अमेरिका में पली बढ़ीं और फिर उन्होंने वहीं पर अपना करियर भी शुरु किया. त्रिशाला की परवरिश उनके ननिहाल में हुई थी हालांकि पिता संजय दत्त उनसे लगातार मिलने जाते रहते थे.

 
 
 
 
 
A post shared by Trishala Dutt (@trishaladutt)

संजय दत्त ने मान्यता से की है तीसरी शादी

संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा थी. ऋचा शर्मा की मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई थी. न्यूयॉर्क में काफी वक्त तक ऋचा का इलाज भी चला था. लेकिन उनकी जान बच नहीं पाई. इनके बाद संजय ने रिया से शादी की लेकिन कुछ साल में दोनों का तलाक हो गया. फिर एक्टर ने साल 2008 में मान्यता दत्त से शादी की. उस वक्त त्रिशाला 20 साल की थीं. अब संजय अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश हैं. मान्यता से उन्हें दो जुड़वां बच्चे हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 03 Nov 2025 06:30 PM (IST)
