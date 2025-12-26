एक्सप्लोरर
आजकल कहां हैं धर्मेंद्र के लाडले? सनी देओल के भाई की जब अनुराग कश्यप ने की सरेआम फजीहत
Abhay Deol News: बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज धर्मेंद्र की फैमिली पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है. हालांकि उनके परिवार के एक बेटे ने इस फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का तरीका थोड़ा अलग चुना.
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं. मगर उनकी वेर्सटिलिटी, स्क्रीन प्रेजेंस और बॉक्स ऑफिस पावर हमेशा फैंस के यादों में बसी रहेंगी. अपनी फिल्मों से उन्होंने अपने करियर में लाखों दिल जीते.उनकी फैमिली भी पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है.
Published at : 26 Dec 2025 06:41 PM (IST)
