हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआजकल कहां हैं धर्मेंद्र के लाडले? सनी देओल के भाई की जब अनुराग कश्यप ने की सरेआम फजीहत

आजकल कहां हैं धर्मेंद्र के लाडले? सनी देओल के भाई की जब अनुराग कश्यप ने की सरेआम फजीहत

Abhay Deol News: बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज धर्मेंद्र की फैमिली पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है. हालांकि उनके परिवार के एक बेटे ने इस फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का तरीका थोड़ा अलग चुना.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 06:43 PM (IST)
Abhay Deol News: बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज धर्मेंद्र की फैमिली पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है. हालांकि उनके परिवार के एक बेटे ने इस फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का तरीका थोड़ा अलग चुना.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं. मगर उनकी वेर्सटिलिटी, स्क्रीन प्रेजेंस और बॉक्स ऑफिस पावर हमेशा फैंस के यादों में बसी रहेंगी. अपनी फिल्मों से उन्होंने अपने करियर में लाखों दिल जीते.उनकी फैमिली भी पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है.

1/9
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक लाडले ने इस फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का तरीका थोड़ा अलग चुना. वह कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल हैं. बता दें कि अभय धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल के बेटे हैं. धर्मेंद्र अभय को अपने दोनों बेटे सनी और बॉबी से कहीं अधिक प्यार करते थे. वह उन्हें अपने घर का सबसे लाडला बेटा कहा करते थे.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके एक लाडले ने इस फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का तरीका थोड़ा अलग चुना. वह कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल हैं. बता दें कि अभय धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल के बेटे हैं. धर्मेंद्र अभय को अपने दोनों बेटे सनी और बॉबी से कहीं अधिक प्यार करते थे. वह उन्हें अपने घर का सबसे लाडला बेटा कहा करते थे.
2/9
अभय ने अपने ताऊ धर्मेंद्र की तरह फिल्मों में आए लेकिन उनका रास्ता बाकी परिवार से काफी अलग रहा है. जबकि उनके बड़े भाई सनी देओल और चचेरे भाई बॉबी देओल ने अपने करियर में मेनस्ट्रीम की फिल्में कीं.
अभय ने अपने ताऊ धर्मेंद्र की तरह फिल्मों में आए लेकिन उनका रास्ता बाकी परिवार से काफी अलग रहा है. जबकि उनके बड़े भाई सनी देओल और चचेरे भाई बॉबी देओल ने अपने करियर में मेनस्ट्रीम की फिल्में कीं.
Published at : 26 Dec 2025 06:41 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Dharmendra Abhay Deol Abhay Deol Film

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi की ज़हरीली हवा बनाम Economy: क्या Beijing Model बचा सकता है भारत का भविष्य?| Paisa Live
Dhurandhar’s के Donga Bhai उर्फ Naveen Kaushik ने Dhruv Rathee को दिया करारा जवाब | फिल्म प्रोपेगेंडा की सच्चाई और बहुत कुछ
2025 में भारत की Economy: FDI में गिरावट, Export में record, क्या 2026 होगा Game Changer?|Paisa Live
Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और नीरव मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
बॉलीवुड
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
2025 के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश कौन से, जानें कौन रहा हिट और किसे मिला फ्लॉप का टैग
विश्व
चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की मौत 
चीनी हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, 8 जवानों की मौत 
हेल्थ
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
दिल्ली नहीं बेंगलुरू को राजधानी बनाओ... महिला ने शहर की तारीफ में बनाया वीडियो, इंटरनेट पर मच गया हंगामा
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget