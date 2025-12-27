एक्सप्लोरर
पहले से कितना बदल गए हैं सलमान खान, शिल्पा शेट्टी ने Then & Now फोटोज शेयर करके किया बर्थडे विश
Shilpa Shetty Post: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. सलमान के बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने एक प्यारा सा पोस्ट शेयर करके उन्हें बर्थडे विश किया है.
सलमान खान और शिल्पा शेट्टी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. आज सलमान के 60वें बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने खास पोस्ट शेयर किया है.
1/7
2/7
Published at : 27 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty SALMAN KHAN
बॉलीवुड
7 Photos
पहले से कितना बदल गए हैं सलमान खान, शिल्पा शेट्टी ने Then & Now फोटोज शेयर करके किया बर्थडे विश
बॉलीवुड
9 Photos
आजकल कहां हैं धर्मेंद्र के लाडले? सनी देओल के भाई की जब अनुराग कश्यप ने की सरेआम फजीहत
बॉलीवुड
8 Photos
न्यू ईयर पार्टी में लगना है बेहद ग्लैमरस, नोरा फतेही के स्टिंग लुक से ले इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
8 Photos
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी अक्षय की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
बॉलीवुड
12 Photos
'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर.. ' इन दमदार डायलॉग्स ने बनाया सलमान खान को सुपरस्टार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
टेलीविजन
तान्या मित्तल के फैक्ट्री में बनता है वो प्रोडक्ट, जिसके बारे में बात करने से भी बचते हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
पहले से कितना बदल गए हैं सलमान खान, शिल्पा शेट्टी ने Then & Now फोटोज शेयर करके किया बर्थडे विश
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion