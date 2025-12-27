पहले से कितना बदल गए हैं सलमान खान, शिल्पा शेट्टी ने Then & Now फोटोज शेयर करके किया बर्थडे विश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपहले से कितना बदल गए हैं सलमान खान, शिल्पा शेट्टी ने Then & Now फोटोज शेयर करके किया बर्थडे विश

Shilpa Shetty Post: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. सलमान के बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने एक प्यारा सा पोस्ट शेयर करके उन्हें बर्थडे विश किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 12:46 PM (IST)
सलमान खान और शिल्पा शेट्टी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. आज सलमान के 60वें बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने खास पोस्ट शेयर किया है.

शिल्पा शेट्टी ने सलमान के बर्थडे पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिनमें दोनों के लुक देखकर आप काफी चौंक जाएंगे.
शिल्पा ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा-तब से अब तक... एक साल और बड़े हो गए, लेकिन अभी भी वैसे ही क्रेजी हो. हैप्पी बर्थडे सलमान खान. खुश रहो, स्वस्थ रहो और शानदार रहो... हमारे हमेशा के टाइगर
Published at : 27 Dec 2025 12:46 PM (IST)
Shilpa Shetty SALMAN KHAN

