Kerala State Film Awards 2025: बेस्ट एक्टर बने ममूटी, ‘मंजुमल बॉयज’ ने जीता बेस्ट फिल्म का खिताब, देखें विनर्स लिस्ट
Kerala State Film Awards 2025 Winner List: साल 2025 के केरल स्टेट अवॉर्ड के विनर्स की लिस्ट सामने आ चुकी हैं. इसमें ममूटी बेस्ट एक्टर बने और बेस्ट फिल्म ‘मंजुमल बॉयज’ को मिला.
‘केरल स्टेट अवॉर्ड 2025’ के विजेताओं की घोषणा सोमवार को हो चुकी है. इस लिस्ट में सुपरस्टार ममूटी का जलवा देखने को मिला. जिन्होंने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया. वहीं फिल्म ‘मंजुमल बॉयज’ को बेस्ट फिल्म के खिताब से नवाजा गया. नीचे डालिए किसने किस कैटेगिरी में अवॉर्ड हासिल किए.
‘ब्रह्मयुगम’ के लिए ममूटी ने जीता बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड
मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी ने अपनी फिल्म ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीता है. ये एक हॉरर फिल्म थी. जो साल 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के मालाबार पर आधारित थी. ममूटी के अलावा इस फिल्म लिए ही क्रिस्टो जेवियर को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवॉर्ड भी मिला है. वहीं बात करें बेस्ट फिल्म बनी ‘मंजुमल बॉयज’ की तो ये भी साल 2024 में ही थिएटर्स में आई थी. इसने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे थे. फिल्म में सोबिन शाहिर, श्रीनाथ भासी और बालू वर्गीज लीड रोल में नजर आए थे.
यहां देखें ‘केरल स्टेट अवॉर्ड 2025’ के विनर्स की पूरी लिस्ट -
बेस्ट फ़िल्म - 'मंजुम्मेल बॉयज़'
बेस्ट एक्टर- ममूटी ('ब्रह्मयुगम')
बेस्ट एक्ट्रेस- शामला हमज़ा (Feminichi Faithima)
बेस्ट डायरेक्टर - चिदम्बरम एस पोडुवल ('मंजुम्मेल बॉयज़')
बेस्ट चरित्र आर्टिस्ट (मेल) - सौबिन शाहिर ('मंजुम्मेल बॉयज़') और सिद्धार्थ भारतन ('ब्रह्मयुगम')
बेस्ट चरित्र आर्टिस्ट (फीमेल) - लिजोमोल जोस ('नदन्ना संभवम')
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर - फासिल मुहम्मद ('Feminichi Faithima')
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी - श्याजू खालिद ('मंजुमेल बॉयज़')एआरएम'
बेस्ट फ़िल्म - 'प्रेमलु'
बेस्ट दूसरी फिल्म - Feminichi Faithima
बेस्ट फ़िल्म बुक- 'Star Actresses' (राइटर सी. मीनाक्षी)
बेस्ट आर्ट डायरेक्टर - अजयन चालीसेरी
बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल - के एस हरिशंकर
बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल - ज़ेबा टॉमी
बेस्ट सॉन्ग- वेदन ('मंजुम्मेल बॉयज़')
बेस्ट कहानीकार - प्रसन्ना विथनगे ('पैराडाइज़')
बेस्ट डबिंग कलाकार - वैकोम भासी
बेस्ट कॉस्टूयम डिजाइन - समीरा सनीश ('रेखाचित्रम' और 'बोगनविलिया')
