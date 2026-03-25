'मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा लेकिन...', समीर सोनी बोले- 25 साल से ज़्यादा इंतजार किया
samir soni: बॉलीवुड एक्टर समीर सोनी ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि अब वो सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहते है. आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा.
बॉलीवुड में सालों तक मेहनत करने के बाद भी कई कलाकारों को वो पहचान नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार होते हैं. ऐसे ही एक एक्टर हैं, समीर सोनी, जिन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों सपोर्टिंग रोल प्ले किया हैं. वहीम अब हाल ही में एक्टर ने अपने करियर को लेकर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अब वो सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहते. अगर उन्हें लीड रोल नहीं मिला, तो वो एक्टिंग छोड़ना पसंद करेंगे.
समीर सोनी ने लिए एक्टिंग छोड़ने का फैसला
समीर सोनी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 25 साल इंतजार करने के बाद अब समय आ गया है लीड रोल करने का. उन्होंने साफ कहा कि वह अब बेटे, भाई, पति या पिता जैसे सपोर्टिंग किरदार नहीं निभाना चाहते. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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समीर सोनी का करियर
बता दें, समीर सोनी ने अपने करियर की शुरआत टीवी शोज 'समंदर', 'जस्सी जैसी कोई नहीं', और 'परिचय - नई जिंदगी के सपनों का' से की. इसके बाद उन्होंने 'चाइना गेट' (1998) से बॉलीवुड में कदम रखा. फिर 'बागबान' में अमिताभ बच्चन के बेटे की भूमिका उनके करियर की बड़ी हिट साबित हुई. उन्होंने 'फैशन' (2008), 'विवाह' (2006) और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (2012) जैसी फिल्मों में काम किया.
साल 2010 में उन्होंने 'बिग बॉस 4' में एक कंटेस्टेट के तौर पर हिस्सा लिया.
समीर सोनी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक्ट्रेस नीलम कोठारी से हुई है. नीलम 80 और 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं. समीऱ और नीलम की लव स्टोरी भी बोहद खास है. दोनों की पहले शादी टूट चुकी थी, लेकिन बाद में दोनों को एक-दूसरे में सच्चा प्यार मिला और उन्होंने शादी कर ली.
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Source: IOCL