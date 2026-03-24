राम गोपाल वर्मा अमिताभ भच्चन और अभिषेक बच्चन संग 'सरकार 4' की शूटिंग करने वाले थे. ये शूटिंग अप्रैल में शुरू होनी थी. लेकिन अब राम गोपाल वर्मा ने शूटिंग का प्लान कैंसिल कर दिया है. उन्होंने ये फैसला 'धुरंधर' की वजह से लिया है.

'सरकार 4 अब नहीं बनेगी'

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि धुरंधर के बाद सरकार या फिर कोई और गैंगस्टर फिल्म चलेगी. तो हां, अब मैं 'सरकार 4' नहीं बना रहा हूं. पहले मेरी सारी गैंगस्टर फिल्में द गॉडफादर से इंस्पायर होती थी, चाहे वो सत्या हो, कंपनी हो या फिर सरकार. या फिर मैं फिर सिर्फ बनाने के लिए बनाता था. मैं दौड़ और फूंक क्यों बनाता? क्योंकि मैं सिर्फ फिल्म बनाना चाहता था. मैं इतना एरोगेंट था कि मैं सोचता था कि सेट पर जाऊंगा और फिल्म बन जाएगी.'

सरकार का पहला पार्ट 2005 में आया था. दूसरी फिल्म 2008 में आई थी. सरकार की तीसरी फिल्म 2017 में आई थी.

आदित्य धर-धुरंधर को लेकर राम गोपाल वर्मा ने कहा ये

आगे उन्होंने बताया कि आखिर वो धुरंधर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं धुरंधर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं. ये इसीलिए क्योंकि आदित्य धर अपने मोटिव को लेकर ईमानदार हैं. उन्होंने धुरंधर बनाई क्योंकि उनके पास कहानी थी बताने के लिए, इसीलिए नहीं कि वो कई प्वॉइंट प्रूव करना चाहते थे. मैं अपनी घड़ी री-सेट करना चाहता हूं. जैसे अपने कॉलेज के दिनों मेंस्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में सोचता था वैसा ही मैं आदित्य धर के लिए फील करता हूं. मैं आदित्य धर से इंप्रेस हूं. इसमें गलत क्या है? 68 पर भी क्या मैं फैन नहीं हो सकता?'

बता दें कि राम गोपाल वर्मा अब सिंडिकेट बनाने वाले हैं. इस फिल्म को आदित्य धर प्रोड्यूस करेंगे और राइटिंग सपोर्ट भी करेंगे. फिल्म बिग बजट में बन रही है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म होगी. फिल्म में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के स्टार्स होंगे.