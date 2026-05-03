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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपति राज का हाथ पकड़ने में शरमाती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, वायरल हो रहा वीडियो

पति राज का हाथ पकड़ने में शरमाती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, वायरल हो रहा वीडियो

Samantha Ruth Prabhu Viral Video: सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 May 2026 07:12 AM (IST)
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साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और उनके पति राज निदिमोरू इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों का प्यार साफ झलक रहा है. साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं. सामने आए एक वीडियो में सामंथा अपने पति का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है. हालांकि, भीड़ की वजह से वो शर्माती हुई नजर आ रही हैं. 

सामंथा ने नहीं पकड़ा राज का हाथ 

हाल ही में एक वीडियो सामने आई, जिसमें सामंथा और राज एक साथ दिखे. जब दोनों साथ में आगे बढ़ रहे थे, तो सामंथा ने राज का हाथ पकड़ने की कोशिश की. हालांकि, भीड़ और पैप्स के सामने वो शर्माती दिखाई और हाथ नहीं पकड़ा. वीडियो में सामंथा ने मरून कलर की सिंपल साड़ी पहनी है, जिसका एंब्रायडरी ब्लाउज इसे खास बना रहा है. साथ ही उन्होंने अपने बाल खुले रखे है और अपने लुक को एन्हांस करने के लिए एक सुंदर सा सिंपल नेकलेस और इयरिंग्स कैरी किया है. वहीं राज ब्लैक और डार्क ब्लू कलर के टीशर्ट, कोट और जींस में नजर आए, जिसमें वो डैशिंग लग रहे है. 

 
 
 
 
 
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फैंस के रिएक्शंस 

अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है. एक फैन ने सामंथा की तारीफ की, तो दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'दोनों ऐसे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, जैसे सामंथा ने किसी और का पति चुरा लिया हो.'


पति राज का हाथ पकड़ने में शरमाती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, वायरल हो रहा वीडियो
पति राज का हाथ पकड़ने में शरमाती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, वायरल हो रहा वीडियो
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ये भी पढ़ें: Raja Shivaji BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी बवाल काट रही 'राजा शिवाजी', सुबह 12 बजे तक का कलेक्शन 12 करोड़ के पार

सामंथा और राज की फिल्में 

बता दें कि सामंथा की शादी साल 2017 में नागा चैतन्य से हुई थी, लेकिन 2021 में दोनों का तलाक हो गया. वहीं राज से उन्होंने दिसंबर 2025 में शादी की है. इसके अलावा राज और सामंथा ने द फैमिली मैन सीजन 2 और सिटाडेल: हनी बनी में साथ काम किया है. साथ ही दोनों आने वाले समय में 'मां इनती बंगारम' में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: हीरोइन नहीं, डॉक्टर बनना चाहती थीं नरगिस दत्त, बेमन से दिया स्क्रीन टेस्ट, फिर भी बन गईं 'मदर इंडिया'

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Published at : 03 May 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru
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