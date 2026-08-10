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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चुप हो जाओ यार...' Fine Shyt पर ट्रोल हो रहे गुरु रंधावा ने तोड़ी चुप्पी

'चुप हो जाओ यार...' Fine Shyt पर ट्रोल हो रहे गुरु रंधावा ने तोड़ी चुप्पी

Guru Randhawa On Fine Shyt Controversy: गुरु रंधावा अपने नए गाने 'फाइन शिट' को लेकर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. अब उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए फैंस से शांत रहने की अपील की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Aug 2026 01:06 PM (IST)
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Guru Randhawa On Fine Shyt Controversy: जाने-माने सिंगर गुरु रंधावा इन दिनों अपने नए गाने 'फाइन शिट' को लेकर चर्चा में चल रहे हैं. हालांकि वो इस गाने को लेकर फैंस के निशाने पर आ गए हैं. फैंस को उनका ये गाना पसंद नहीं आ रहा है. भारी तादाद में सोशल मीडिया पर इस पर निशाना साधते हुए नेटिजन्स जमकर मीम्स भी बना रहे हैं.

गुरु रंधावा ने हाल ही में ऑफिस ड्रामा पर बने गाने 'फाइन शिट' को रिलीज किया था. हालांकि इस गाने के लिरिक्स और प्रजेंटशन को लेकर गुरु घिर गए. इस विवाद पर अब गुरु ने चुप्पी तोड़ी है और एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पर जवाब दिया है.

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गुरु रंधावा बोले- 'चुप हो जाओ यार...'

गुरु रंधावा ने फाइन शिट की ट्रोलिंग के बीच अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है. हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ट्रोलिंग से उन्हें कोइ फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने पोस्ट के जरिए इस मामले पर फैंस से चुप रहने की अपील की है.

 
 
 
 
 
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गुरु रंधावा ने एक वीडियो शेयर किया है. वहीं इसके साथ सिंगर ने कैप्शन में लिखा, 'मैं ऐसे गाने बनाने का दोषी हूं जो हमेशा आप लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं. लेकिन, सच ये है कि मुझे ये एडिट्स बहुत पसंद आ रहे हैं. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. ये बस एक स्लैंग है. चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ यार.'

क्यों 'फाइन शिट' पर ट्रोल हो रहे हैं गुरु ?

फाइन शिट गाने में गुरु ऑफिस में एक सीनियर की भूमिका में नजर आ रहे हैं. गाने में एक के बाद एक उनकी महिला वर्कर्स डांस करती हुई नजर आ रही हैं. उनके कुछ डांस स्टेप्स पर लोगों ने आपत्ति जताई और इसके इसके लिरिक्स भी लोगों को पसंद नहीं आए. कई यूजर ने तो इसे लेकर गुरु की तुलना टोनी कक्कड़ से कर दी.

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गुरु रंधावा के पॉपुलर गाने

34 साल के गुरु रंधावा अपने गानों से लाखों-करोड़ों फैंस के दिलो में जगह बना चुके हैं. उन्होंने हाई रेटेड गबरू, लाहौर, बन जा रानी, सूट सूट, इशारे तेरे, पटोला, यार मोड दो जैसे गानों से फैंस का दिल जीता है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
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