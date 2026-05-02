राहुल रॉय को ट्रोल करने वालों पर आशीष शर्मा का फूटा गुस्सा, बोले- 'वो सम्मान के हकदार हैं...'

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'आशिकी' एक्टर राहुल रॉय की विडियोज खूब चर्चा में है. जहां कई फैंस उनके विडियोज को पसंद कर रहे है, वहीं कई यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे है. इसी बीच एक्टर आशीष शर्मा ने अपने को-स्टार राहुल रॉय के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है. आशीष ने साफ कहा कि किसी कलाकार को कुछ सेकंड के वीडियो के आधार पर जज करना गलत है. उनका ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है.

अपना पूरा काम ईमानदारी से करते थे...

आशीष शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'अजीब समय है जिसमें हम जी रहे हैं... हम किसी को देखते हुए बड़े होते हैं, उनके गाने गाते हैं, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं और फिर कुछ सेकंड की रील देखकर उन्हें जज करने लगते हैं. मुझे राहुल रॉय सर के साथ काम करने का मौका मिला है और मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत सच्चा और प्रोफेशनल रहा है. वो पूरी तैयारी के साथ सेट पर आते थे, अपना पूरा काम ईमानदारी से करते थे.'

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उन्होंने आगे लिखा, 'हमने उन्हें सहानुभूति के कारण कास्ट नहीं किया था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो उस किरदार के लिए सही थे और उन्होंने उसे पूरी तरह निभाया. हां, जिंदगी में उनके साथ मुश्किलें जरूर आई हैं, लेकिन जिस गरिमा के साथ वो काम करते हैं, नई चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं, वो सम्मान के हकदार हैं, मजाक के नहीं. काम करना कोई छोटी बात नहीं है. अपने काम के साथ खड़े रहना 'क्रिंज' नहीं है, बल्कि उसमें सच्चाई होती है. राहुल सर को पूरा सम्मान. हमारी तरफ से उन्हें हमेशा समर्थन रहेगा और आगे भी साथ काम करने की उम्मीद है.'

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आशीष की आने वाली फिल्म

बता दें कि आशीष और राहुल रॉय ने साथ में शो 'जमाई राजा' में काम किया है, जहां राहुल लीड रोल में नजर आए थे. वहीं, आशीष के करियर की बात करें, तो उनकी फिल्म 'खेजड़ी' को 20 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है और इसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत सराहना मिली है. इस फिल्म में आशीष एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो उनके अब तक के रोल्स से बहुत अलग माना जा रहा है.

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