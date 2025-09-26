हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीइंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन पाने वाले Diljit Dosanjh की 'अमर सिंह चमकीला' सहित ये फिल्में भी हैं मस्ट वॉच, OTT पर यहां हैं अवेलेबल

Diljit Dosanjh Must Watch Film: दिलजीत दोसांझ ना केवल शानदार सिंगर हैं बल्कि जबरदस्त एक्टर भी हैं. उनकी कई फिल्में मस्ट वॉच हैं जिन्हें आप ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Sep 2025 11:10 AM (IST)
दिलजीत दोसांझ को नेटफ्लिक्स के बायोग्राफिकल ड्रामा अमर सिंह चमकीला में फेमस पंजाबी सिंगर चमकीला के किरदार के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड में नॉमिनेशन मिला है. वैसे अमर सिंह चमकीला के साथ ही एक्टर-सिंगर की कई फिल्में मस्ट वॉच हैं जिन्हें आप इस वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकते हैं. चलिए यहां जानते हैं दिलजीत की इन फिल्मों को ओटीटी पर कहां एंजॉय किया जा सकता है.

अमर सिंह चमकीला ओटीटी पर कहां देखें
 इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित यह बायोग्राफिकल ड्रामा अमर सिंह चमकीला के जीवन पर आधारित है. यह फिल्म उनके जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में दिलजीत ने  चमकीला का किरदार निभाया है जबकि परिणीति ने उनकी पत्नी का रोल प्ले किया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.


जोगी ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित यह ऐतिहासिक ड्रामा 1984 के सिख विरोधी दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यह फिल्म भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की स्थिति पर आधारित है, जब विभिन्न धर्मों के तीन निडर दोस्त अपने शहर में लोगों को आजाद कराने के एक नेक प्रयास में एकजुट होते हैं. ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.


सूरमा
हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर आधारित सूरमा एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है. शाद अली द्वारा निर्देशित, यह फिल्म उनके करियर को रोक देने वाली एक दुर्घटना से लेकर एक दमदार वापसी तक के प्रेरणादायक सफर को दर्शाती है, दिलजीत दोसांझ ने फिल्म में संदीप सिंह की भूमिका निभाई है. इस फिल्म को भी नेटफ्लिक्स पर एंजॉय किया जा सकता है.


गुड न्यूज़
राज मेहता द्वारा निर्देशित, गुड न्यूज़ दो जोड़ों की कहानी पर आधारित एक मज़ेदार कॉमेडी है, जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान एक अजीबोगरीब गलती का शिकार हो जाते हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.


अंबरसारिया
दिलजीत ने निर्देशक मंदीप कुमार के साथ मिलकर यह मनोरंजक कॉमेडी थ्रिलर बनाई है. कहानी जट्ट अंबरसारिया नाम के एक रॉ एजेंट की है, जो पंजाब के ईमानदार गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए एक गुप्त मिशन पर एक इंश्योरेंस सेल्समैन का भेष धारण करता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म ज़ी5 पर देखा जा सकता है.



सरदारजी
रोहित जुगराज चौहान द्वारा निर्देशित यह फिल्म जग्गी नाम के एक भूत भगाने वाले की कहानी है, जिसे एक खूबसूरत भूत को भगाने के लिए रखा गया है. कहानी तब एक मज़ेदार मोड़ लेती है जब उसे उसी आत्मा से प्यार हो जाता है जिसे उसे भगाना है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.


Published at : 26 Sep 2025 11:09 AM (IST)
Amar Singh Chamkila DILJIT DOSANJH
