आज पंचतत्व में विलीन होंगे प्रदीप रावत, जानें- कब और कहां होगा अंतिम संस्कार?

आमिर खान स्टारर 'गजनी' में खतरनाक विलेन 'गजनी धर्मात्मा' और बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में 'अश्वत्थामा' का रोल निभाकर फेमस हुए एक्टर प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. उनका 74 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया था. वे कैंसर से जूझ रहे थे. वहीं अब उनके अंतिम संस्कार की जानकारी आ गई है.

कब और कहां होगा प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार?

बता दें कि दिवंगत अभिनेता प्रदीप रावत का आज अंजिम संस्कार किया जाएगा. एबीपी को मिली जानकारी के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित इम्पीरियल हाइट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा.

जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे उनके पार्थिव शरीर को जोगेश्वरी वेस्ट स्थित ओशिवारा श्मशान घाट ले जाया जाएगा, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. परिवार और फैंस उन्हें नम आंखों से विदाई देंगे.

प्रदीप रावत की मौत की वजह

प्रदीप रावत चार साल पहले कैंसर से ठीक हो गए थे. हालांकि, डेढ़ महीने पहले यह बीमारी फिर से लौट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने बताया, "आज, 4 अगस्त को शाम 6 से 6:30 बजे के बीच उनका निधन हो गया. वे चार साल पहले कैंसर से ठीक हो गए थे, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से उन्हें फिर से कैंसर हो गया था. इसलिए, वे एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे, अचानक उनके प्लेटलेट्स कम हो गए और उसके बाद वे उबर नहीं पाए." उनके परिवार में उनकी पत्नी कल्याणी रावत और 18 साल का बेटा विक्रमादित्य हैं.

यशपाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि

एक्टर यशपाल शर्मा उन लोगों में से थे जिन्होंने रावत के निधन पर सबसे पहले सार्वजनिक रूप से शोक जताया उन्होंने लिखा, "प्रदीप रावत, हमारे गजनी, लगान के देवा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."





यशपाल शर्मा ने दिवंगत एक्टर के अंतिम संस्कार की डिटेल भी अपने इंस्टा पर पोस्ट की हैं जिसमें बताया गया है कि प्रदीप रावत को अंतिम विदाई बुधवार को दी जाएगी.

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सोनू सूद ने भी जताया दुख

सोनू सूद ने भी प्रदीप रावत की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपने इंस्टा पर शेयर करते हुए लिखा, " रेस्ट इन पीस, प्रदीप रावत भाई, आपको हमेशा मिस किया जाएगा."





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यादगार किरदारों से भरा रहा करियर

प्रदीप रावत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी और 1988 में बीआर चोपड़ा की मशहूर महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार निभाकर घर-घर में पहचाने जाने लगे. इस किरदार को इस महाकाव्य सीरीज के सबसे यादगार किरदारों में से एक माना जाता है. बाद में उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और अन्य दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल करियर बनाया, जिसमें अक्सर उन्होंने दमदार विलेन के किरदार निभाए.

उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक थी ओरिजिनल तमिल फिल्म 'गजनी' में 'गजनी धर्मात्मा' का किरदार, इस रोल को उन्होंने आमिर खान की हिंदी रीमेक में भी निभाया था. इस परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे फेमस विलेन में से एक बना दिया था.

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प्रदीप रावत ने आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'लगान' में भी अपनी वर्सैटिलिटी दिखाई थी. इसमें उन्होंने 'देवा' का रोल निभाया, जो एक आक्रामक सिख तेज गेंदबाज था. उनके इस रोल की काफ़ी तारीफ हुई थी, जबकि यह उन विलेन वाले किरदारों से बिल्कुल अलग था जिनके लिए वे जाने जाते थे. 'सरफ़रोश' से लेकर 'गजनी', 'लगान' और कई साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक, प्रदीप रावत ने दशकों तक कई किरदारों से दर्शकों का दिल जीता.

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