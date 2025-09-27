हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सलमान खान रोते थे, जख्म ताजा था...' ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 'तेरे नाम' सुनकर आ जाते थे आंसू, समीर अनजान का खुलासा

Sameer Anjaan On Salman-Aishwarya: ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद सलमान खान बुरी तरह टूट चुके थे. 'तेरे नाम' गाने के लिरिसिस्ट समीर अंजान ने बताया है कि फिल्म के सेट पर सलमान गाना सुनकर रो पड़ते थे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Sep 2025 03:37 PM (IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के अफेयर की खूब चर्चा रही. साल 2002 में दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी छाई रहीं. कई बार ऐसी चर्चा रही कि ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद सलमान के दिल पर गहरा असर हुआ था. अब सालों बाद तेरे नाम गाने के लिरिसिस्ट समीर अंजान ने खुलासा किया है कि ऐश्वर्या से अलग होने के बाद सलमान तेरे नाम के सेट पर फिल्म का गाना सुनकर बहुत रोते थे.

तेरे नाम के टाइटल ट्रैक और गाने क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती में सलमान खान के एक्सप्रेशंस बिल्कुल रियल लगते हैं. इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि सलमान का उस वक्त ऐश्वर्या से ताजा-ताजा ब्रेकअप था. शुभांकर मिश्रा को दिए एक हालिया इंटरव्यू में समीर अंजान ने ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद सलमान खान की हालत का खुलासा किया. 

'सेट पर सलमान रोते थे ये गाना सुनकर'
समीर अंजान ने तेरे नाम गाने को लेकर कहा- 'टाइटल ट्रैक उनको ध्यान में रखकर नहीं लिखवाया गया था. वो जो लिखवाया गया था वो उनकी असली कहानी जो ऐश्वर्या राय से टूटी थी. वो (तेरे नाम) गाना हिमेश रेशमिया को बुलाके, सलमान ने शॉट देने से पहले गवाते थे और रोते थे. वो कहते थे तू आ और ये गाना मुझे सुना. खास तौर पर क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, उनको लगा कि ये गाना वहां तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा दर्द है. सेट पर सलमान रोते थे ये गाना सुनकर, उसके बाद शॉट देने जाते थे. यार ये है कि उनका जख्म ताजा था उनका उस वक्त.'

तीन साल चला सलमान-ऐश्वर्या का अफेयर
बता दें कि साल 1999 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय  संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर मिले थे. इसी दौरान दोनों करीब आए और डेटिंग शुरू की. लेकिन तीन साल बाद ही 2002 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया. वहीं सलमान खान ने आज तक अपना घर नहीं बसाया.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 03:37 PM (IST)
Aishwarya Rai Sameer Anjaan Tere Naam SALMAN KHAN
