बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के अफेयर की खूब चर्चा रही. साल 2002 में दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी छाई रहीं. कई बार ऐसी चर्चा रही कि ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद सलमान के दिल पर गहरा असर हुआ था. अब सालों बाद तेरे नाम गाने के लिरिसिस्ट समीर अंजान ने खुलासा किया है कि ऐश्वर्या से अलग होने के बाद सलमान तेरे नाम के सेट पर फिल्म का गाना सुनकर बहुत रोते थे.

तेरे नाम के टाइटल ट्रैक और गाने क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती में सलमान खान के एक्सप्रेशंस बिल्कुल रियल लगते हैं. इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि सलमान का उस वक्त ऐश्वर्या से ताजा-ताजा ब्रेकअप था. शुभांकर मिश्रा को दिए एक हालिया इंटरव्यू में समीर अंजान ने ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद सलमान खान की हालत का खुलासा किया.

'सेट पर सलमान रोते थे ये गाना सुनकर'

समीर अंजान ने तेरे नाम गाने को लेकर कहा- 'टाइटल ट्रैक उनको ध्यान में रखकर नहीं लिखवाया गया था. वो जो लिखवाया गया था वो उनकी असली कहानी जो ऐश्वर्या राय से टूटी थी. वो (तेरे नाम) गाना हिमेश रेशमिया को बुलाके, सलमान ने शॉट देने से पहले गवाते थे और रोते थे. वो कहते थे तू आ और ये गाना मुझे सुना. खास तौर पर क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, उनको लगा कि ये गाना वहां तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा दर्द है. सेट पर सलमान रोते थे ये गाना सुनकर, उसके बाद शॉट देने जाते थे. यार ये है कि उनका जख्म ताजा था उनका उस वक्त.'

तीन साल चला सलमान-ऐश्वर्या का अफेयर

बता दें कि साल 1999 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर मिले थे. इसी दौरान दोनों करीब आए और डेटिंग शुरू की. लेकिन तीन साल बाद ही 2002 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया. वहीं सलमान खान ने आज तक अपना घर नहीं बसाया.