कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर 'लोका चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है. वहीं अब इस फिल्म्स के फैंस के लिए खुशखबरी है. दरअसल मेकर्स ने फाइनली इसके सीक्वल 'लोका चैप्टर 2' की घोषणा कर दी है, जिसमें टोविनो थॉमस और दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं, जो इस मलयालम सुपरहीरो फिल्म के निर्माता भी हैं. दुलकर सलमान ने एक दिलचस्प पोस्टर और तीन मिनट लंबा प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें टोविनो माइकल/चथन और दुलकर चार्ली/ओडियन की भूमिका में हैं, जिसका टाइटल 'व्हेन लीजेंड्स चिल' है.

लोकाह चैप्टर 2 की हुई अनाउंसमेंट

शनिवार को, दुलकर सलमान ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें वह और टोविनो थॉमस नज़र आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, "मिथकों से परे. किंवदंतियों से परे. एक नए चैप्टर की शुरुआत. लोकाह चैप्टर 2, टोविनो थॉमस स्टारर, डोमिनिक अरुण द्वारा लिखित और निर्देशित. वेफरर फिल्म्स द्वारा निर्मित." इसके साथ ही, उन्होंने टीज़र का लिंक भी शेयर किया, जिसमें माइकल के रूप में टोविनो और चार्ली के रूप में दुलकर, ज़मीन के नीचे छिपे हुए एक-दूसरे से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं.

वीडियो में, टोविनो थॉमस उर्फ ​​माइकल बताते हैं कि चैप्टर 2 उनके किरदार पर फोकस्ड है, जिससे लग रहा है कि अपकमिंग फल्म ज़बरदस्त और एक्शन से भरपूर होगी. वह दुलकर सलमान को बताते हैं कि उनका भाई वापस आ गया है और काफ़ी हिंसक है, और उनके और एल्डर दोनों के पीछे पड़ा है. टोविनो, दुलकर से ज़रूरत पड़ने पर आगे आने की रिक्वेस्ट करते हैं. हालांकि, दुलकर यह कहते हुए मना कर देते हैं कि वह फैमिली मैटर्स में नहीं पड़ना चाहते. इसके बावजूद, टोविनो से कहते हैं कि वह किसी भी तरह आएंगे, जिससे एक ड्रामैटिक कनफ्रंटेशन का माहौल बन जाता है.

फैंस रिएक्शन

बेशक, फैंस इस अनाउंसमेंट से बेहद खुश हैं, और उन्होंने लोकाह चैप्टर 2 के लिए अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर की है. एक फैन ने लिखा, "लोकाह चैप्टर 2 में माइकल और चार्ली की जोड़ी कमाल की होने वाली है." जबकि दूसरे ने कमेंट किया की, "केरल इंडस्ट्री से मार्वल जैसा यूनिवर्स देखकर खुशी हुई." एक तीसरे ने कमेंट में लिखा था, "भारत के असली मार्वल्स शुरू हो गए हैं." जबकि कुछ अन्य ने इसकी तुलना डेडपूल और वूल्वरिन से की.

















"लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा" ने जीत लिया है दर्शकों का दिल

मलयालम सिनेमा ने "लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा" के साथ एक नई सुपरहीरो कहानी पेश की है. यह फिल्म देश भर के दर्शकों का दिल जीत रही है. कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर इस फिल्म ने अपने शानदार प्लॉट और टैलेंटेड स्टार कास्ट से दर्शकों को इम्प्रेस किया है. फिल्म में कल्याणी चंद्रा की भूमिका निभा रही हैं, जो एक रहस्यमयी महिला है जो भारत के बैंगलोर शहर में पहुंचती है और ऑर्गन तस्करी में शामिल एक गिरोह के साथ उलझ जाती है, फिल्म में नासलेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और चंदू सलीम कुमार भी हैं.