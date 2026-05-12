'एक दिन के साथ गलती कर दी', जुनैद खान बोले- अब पापा आमिर खान को स्क्रिप्ट्स नहीं दिखाता

आमिर खान के बेटे जुनैद खान को हाल ही में फिल्म 'एक दिन' में देखा गया. इस फिल्म में वो साई पल्लवी के अपोजिट रोल में थे. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं. अब जुनैद खान ने आमिर खान संग काम करने को लेकर और उनके साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करने तक के बारे में बात की है.

जुनैद अब आमिर को नहीं दिखाते स्क्रिप्ट

विक्की ललवानी संग बातचीत में जब जुनैद से पूछा गया कि क्या वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पिता आमिर से पूछते हैं? इस पर जुनैद इंकार किया और कहा, 'नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन के साथ ये गलती कर दी.' आगे जुनैद ने कहा कि फिल्ममेकर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने उन्हें 'एक दिन' के बारे में बताया था. उस वक्त तक उन्होंने महाराज की शूटिंग भी शुरू नहीं की थी. सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने जुनैद से कहा था कि वो 'एक दिन' उनके साथ बनान चाहते हैं. उस वक्त तक स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था. बाद में जब वो 'महाराज' पर काम कर रहे थे तो सिद्धार्थ ने उन्हें एक दिन की स्क्रिप्ट जुनैद को नेरेट की थी जो कि उन्हें पसंद आई थी.

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हालांकि, सिद्धार्थ ने बताया कि वो फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो 'महाराज' के साथ बिजी हैं. इसीलिए फिर जुनैद ने डिसाइड किया कि वो पापा आमिर खान से सेकंड ओपिनियन लेंगे और आमिर ने तुरंत इस फिल्म को प्रोड्यूस करने पर जोर दिया.

जुनैद ने कहा, 'आमिर खान ने फिल्म को प्रोड्यूस करने की रिक्वेस्ट की. मेरे बेटे के लिए मुझे एक चांस मिल रहा है प्लीज.'

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'पापा फिल्म बनाने में 5 साल लेते हैं'

जुनैद ने आगे कहा-पापा बहुत शानदार प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि फिल्म को बनने में 5 साल लगे हैं. तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं पापा के पास लेकर गया तो वो बोलेंगे कि मैं प्रोड्यूस करूंगा और फिर फिल्म को बनने में 5 साल लेंगे जो कि उनके लिए ग्रेट है, लेकिन मैंने जस्ट शुरू ही किया है. पापा मेरे साथ दूसरी फिल्म बनाने के लिए मरे जा रहे हैं, मैं ऐसे हूं कि रुककर. जब वो चार्ज नहीं होते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं. महाराज में भी वो ऐसे थे कि पता नहीं तुम ये फिल्म क्यों कर रहे हो. आप श्योर हो कि ये फिल्म आपके लिए सही है? लवयापा के वक्त वो थोड़ा रिलैक्स्ड थे.