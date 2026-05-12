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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCannes 2026: आलिया भट्ट का पहला कान्स लुक आया सामने, फ्लोरल प्रिंट गाउन में कहर लगीं एक्ट्रेस, देखें तस्वीरें

Cannes 2026: आलिया भट्ट का पहला कान्स लुक आया सामने, फ्लोरल प्रिंट गाउन में कहर लगीं एक्ट्रेस, देखें तस्वीरें

Cannes 2026: कान्स 2026 से एक्ट्रेस आलिया भट्ट का लुक सामने आ गया है. इस फेस्टिवल में ये उनका दूसरा अपीयरेंस है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 12 May 2026 05:18 PM (IST)
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कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया है. इस कार्यक्रम का आयोजन 12 मई से 23 मई, 2026 के बीच किया गया है. ये सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा और खास इवेंट है. 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर इस बार भारत में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. अब कान्स 2026 से एक्ट्रेस आलिया भट्ट का लुक सामने आ गया है. इस फेस्टिवल में ये उनका दूसरा अपीयरेंस है.

गाउन में आलिया भट्ट ने दिखाईं अदाएं
आलिया भट्ट एक बार फिर अपने बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. कान्स 2026 से सामने आईं तस्वीरों में आलिया को लाइट पेस्टल शेड्स वाला फ्लोरल प्रिंट गाउन पहने देखा जा सकता है, जिसमें सॉफ्ट ब्लू, ग्रीन और व्हाइट रंगों का शानदार मेल देखने को मिल रहा है. ड्रेस का स्ट्रैपी डिज़ाइन और फ्लोई सिल्हूट उनके लुक को बेहद ग्रेसफुल बना रहा है. 

Cannes 2026: आलिया भट्ट का पहला कान्स लुक आया सामने, फ्लोरल प्रिंट गाउन में कहर लगीं एक्ट्रेस, देखें तस्वीरें

ये भी पढ़ें:- Cannes 2026: भारत में कब-कहां और कैसे देख सकेंगे कान्स फिल्म फेस्टिवल? इन भारतीय फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

कैसा है आलिया भट्ट का लुक?
आलिया ने इस आउटफिट के साथ मेकअप को काफी नेचुरल रखा है. लाइट मेकअप, हल्की ग्लोइंग स्किन और सिंपल हेयर बन उनके पूरे लुक को क्लासी टच दे रहे हैं. वहीं छोटे ईयररिंग्स और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया.

Cannes 2026: आलिया भट्ट का पहला कान्स लुक आया सामने, फ्लोरल प्रिंट गाउन में कहर लगीं एक्ट्रेस, देखें तस्वीरें

फुटवियर की बात करें तो उन्होंने ऑफ-व्हाइट हील्स कैरी की हैं, जो ड्रेस के साथ पूरी तरह मैच कर रही हैं. धूप में उनका यह सॉफ्ट और फ्रेश लुक बेहद रॉयल फील दे रहा है.

Cannes 2026: आलिया भट्ट का पहला कान्स लुक आया सामने, फ्लोरल प्रिंट गाउन में कहर लगीं एक्ट्रेस, देखें तस्वीरें 

फैंस को पसंद आया आलिया का लुक
इस लुक में आलिया भट्ट की दिलकश अदाएं वाकई देखने लायक हैं. उनकी ग्रेस और कॉन्फिडेंस हर किसी का ध्यान खींच रहा है. एक्ट्रेस का ये स्टाइलिश अवतार फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रहा है. आलिया की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

ये भी पढ़ें:- Cannes 2026: आलिया भट्ट से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कान्स के रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाएंगे ये सेलेब्स 

कई लोगों ने उनके इस लुक को 'ड्रीमी', 'प्रिंसेस वाइब्स' और 'समर परफेक्ट फैशन' बताया. एक ने लिखा, 'आलिया सचमुच आप टॉप पर हैं. सभी की निगाहें केवल आप पर टिकी हुई हैं.' एक लिखते हैं, 'लंबे सफर के बावजूद फ्रेश लग रहीं.'

आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवीज
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी. इस फिल्म में शरवरी वाघ भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' हैं. विक्की कौशल और रणबीर कपूर भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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Published at : 12 May 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Cannes 2026
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