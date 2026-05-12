कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया है. इस कार्यक्रम का आयोजन 12 मई से 23 मई, 2026 के बीच किया गया है. ये सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा और खास इवेंट है. 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर इस बार भारत में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. अब कान्स 2026 से एक्ट्रेस आलिया भट्ट का लुक सामने आ गया है. इस फेस्टिवल में ये उनका दूसरा अपीयरेंस है.

गाउन में आलिया भट्ट ने दिखाईं अदाएं

आलिया भट्ट एक बार फिर अपने बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं. कान्स 2026 से सामने आईं तस्वीरों में आलिया को लाइट पेस्टल शेड्स वाला फ्लोरल प्रिंट गाउन पहने देखा जा सकता है, जिसमें सॉफ्ट ब्लू, ग्रीन और व्हाइट रंगों का शानदार मेल देखने को मिल रहा है. ड्रेस का स्ट्रैपी डिज़ाइन और फ्लोई सिल्हूट उनके लुक को बेहद ग्रेसफुल बना रहा है.

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कैसा है आलिया भट्ट का लुक?

आलिया ने इस आउटफिट के साथ मेकअप को काफी नेचुरल रखा है. लाइट मेकअप, हल्की ग्लोइंग स्किन और सिंपल हेयर बन उनके पूरे लुक को क्लासी टच दे रहे हैं. वहीं छोटे ईयररिंग्स और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया.

फुटवियर की बात करें तो उन्होंने ऑफ-व्हाइट हील्स कैरी की हैं, जो ड्रेस के साथ पूरी तरह मैच कर रही हैं. धूप में उनका यह सॉफ्ट और फ्रेश लुक बेहद रॉयल फील दे रहा है.

फैंस को पसंद आया आलिया का लुक

इस लुक में आलिया भट्ट की दिलकश अदाएं वाकई देखने लायक हैं. उनकी ग्रेस और कॉन्फिडेंस हर किसी का ध्यान खींच रहा है. एक्ट्रेस का ये स्टाइलिश अवतार फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रहा है. आलिया की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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कई लोगों ने उनके इस लुक को 'ड्रीमी', 'प्रिंसेस वाइब्स' और 'समर परफेक्ट फैशन' बताया. एक ने लिखा, 'आलिया सचमुच आप टॉप पर हैं. सभी की निगाहें केवल आप पर टिकी हुई हैं.' एक लिखते हैं, 'लंबे सफर के बावजूद फ्रेश लग रहीं.'

आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवीज

वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी. इस फिल्म में शरवरी वाघ भी लीड रोल में हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' हैं. विक्की कौशल और रणबीर कपूर भी फिल्म का हिस्सा हैं.