'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. इसी बीच रणवीर सिंह के एक नई फिल्म में भगवान शिव का रोल निभाने की खबरें आईं. रिपोर्ट्स थीं कि रणवीर अमीश त्रिपाठी की किताब 'द इम्मोर्टल ऑफ मेलुहा' पर बेस्ड फिल्म में भगवान शिव का रोल प्ले करेंगे. हालांकि, अब अमीश ने इन खबरों को खारिज कर दिया है. उन्होंने ये साफ किया कि रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं.

रणवीर सिंह नहीं निभाएंगे भगवान शिव का रोल

बता दें कि हाल ही में पिंकविला ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि रणवीर सिंह ने अपने प्रोडक्शन बैनर मा कसम फिल्म के तले 'द इम्मोर्टल ऑफ मेलुहा' के राइट्स खरीद लिए हैं. ऐसा भी कहा गया कि रणवीर ने इस ग्रैंड स्केल ट्रायोलॉजी को बनाने के लिए बिरला स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप भी की है. हालांकि, अब अमीश में इन सभी खबरों को अफवाह बताया.

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उन्होंने Variety इंडिया से बातचीत में कहा, 'शिवा ट्रायोलॉजी के राइट्स अभी मेरे पास ही हैं. अभी तक किसी के साथ भी कुछ भी साइन नहीं हुआ है. हां, मैं रणवीर सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनका बड़ा फैन हूं. लेकिन ये खबर सही नहीं है.'

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हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, बता दें कि पिछले कुछ सालों में कई फिल्ममेकर्स ने अमीश की 'शिवा ट्रायलॉजी' के राइट्स खरीदे हैं. लेकिन इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया. 2014 में करण जौहर ने इस ट्रायलॉजी के राइट्स खरीदे थे, लेकिन फिर बाद में ये प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया. ऐसी भी खबरें आई कि संजय लीला भंसाली ने भी इसके राइट्स खरीदे लेकिन वो भी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया. 2022 में शेखर कपूर के भी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने को लेकर खबरें थीं. प्रोड्यूसर रॉय इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे लेकिन उनका विजन भी फेल हो गया.