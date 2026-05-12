एक्ट्रेस कुनिका सदानंद हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं. वो राजनीतिक मुद्दों पर भी लगातार रिएक्ट करती हैं. अब एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने पीएम मोदी की अपील पर रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा कि देश के लोग हमेशा देश के लिए खड़े रहे हैं. कुनिका की पोस्ट वायरल हो गई है.

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की एक रैली में देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने, वर्क फ्रॉम होम करने, विदेशों में वेकेशन न करने की अपील की थी. इसके बाद से हर तरफ इसे लेकर खबरें हैं.

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कुनिका सदानंद ने किया पोस्ट

कुनिका सदानंद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'सर जी, हम नागरिक हमेशा देख के लिए खड़े रहे हैं. दिक्कत बलिदान की नहीं है, बल्कि दिक्कत इस मुद्दे के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों में कमी की है. सच ये है कि नेता तो बोलते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं. उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है.'









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इसके अलावा दूसरे पोस्ट में कुनिका ने इंदिरा गांधी से जुड़ा एक आर्टिकल शेयर किया और लिखा, 'इंदिरा गांधी ने अपनी जूलरी डोनेट करके एग्जाम्पल सेट किया था. जय श्री राम. पीएम केयर फंड को लेकर लीडर को ट्रांसपेरेंट होना शुरू कर देना चाहिए. उन्हें पार्टी के कोष से पैसे दान करने चाहिए. शिव शंभू.'

कुनिका की बात करें तो वो पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग से इंप्रेस किया. उन्होंने 1988 में फिल्म 'कब्रस्तान' से करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने टीवी शोज में भी काम किया. पिछली बार उन्हें बिग बॉस 19 में देखा गया था. इस शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था. कुनिका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रही हैं. उनका सिंगर कुमार सानु संग भी अफेयर खबरों में रहा था. कुनिका कुमार सानु संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था. एक्ट्रेस ने खुद इसके बारे में बात की थी.