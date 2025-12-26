सलमान खान 27 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनान रहे हैं. इस खास मौके को उनके फैन्स के लिए और भी यादगार बनाने की तैयारी है. खबर है कि मेगास्टार अपने आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट अपने जन्मदिन पर फैन्स को गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं.

फैंस को देंगे खास सरप्राइज

सोर्स की मानें तो सलमान खान अपने जन्मदिन पर ‘बैटल ऑफ गलवान’ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर करेंगे. उम्मीद है कि ये अनाउंसमेंट फिल्म से जुड़ा एक खास खुलासा होगा, जिससे ये दिन उनके फैंस के लिए और भी खास बन जाएगा. मेकर्स 27 दिसंबर को दोपहर में फिल्म का अहम अपडेट रिलीज कर सकते हैं.

जानिए किस टाइम लॉन्च होगा टीजर

हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “27 दिसंबर को सलमान खान अपने जन्मदिन के मौके पर फैन्स को अपनी आने वाली फिल्म गलवान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं. हालांकि, इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है कि क्या रिवील किया जाएगा, लेकिन सोर्स कहना है कि ये फिल्म से जुड़ा कोई अहम हिस्सा होगा.

फैंस पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि ये टीजर, फर्स्ट लुक या प्रोजेक्ट के बारे में कोई जरूरी अनाउंसमेंट हो सकती है. हालांकि माना जा रहा है कि फिल्म का एक अहम एसेट दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच लॉन्च किया जाएगा जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

क्या है फिल्म की कहानी

अपूरवा लखिया के निर्देशन में बन रही बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज़्बे की एक दमदार और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. आपको बता दें कि इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं.