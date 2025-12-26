सलमान ने उन फिल्मों पर बड़े दांव लगाए जिन्हें किसी ने पहले नहीं अपनाया. छोटे-छोटे रिस्क और उनके डबल माइंड गेम ने उन्हें न सिर्फ सुपरस्टार बनाया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई भी दिलाई. ये दोनों फिल्में बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं और सलमान के करियर को नई ऊंचाइयों तक ले गईं.