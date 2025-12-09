बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. वे सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इम्प्रेसिव रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के लिए भी जाने जाते हैं. फिल्मों के साथ-साथ अब वे अपने रियल एस्टेट साम्राज्य को आगे बढ़ाने के एक नया कदम बढ़ा दिया है. खबर है कि उनकी कंपनी ‘सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (SKV)’ ने तेलंगाना सरकार के साथ हाथ मिलाया है.

500 एकड़ में डेवलेप होगा टाउनशिप

MoU साइन के तहत सलमान खान ने 10 हजार करोड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने की योजना का ऐलान किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट को 500 एकड़ में डेवलप किया जाएगा. इस टाउनशिप में एक चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, हाई-एंड मनोरंजन की सुविधाएं, एक रेस कोर्स, खास नेचर ट्रेल्स और प्रीमियम रहने की जगहें होंगी. इसमें एक एडवांस फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स भी होगा. इसे बड़े फॉर्मेट के प्रोडक्शन, OTT कंटेंट, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं और टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. प्रोजेक्ट का मकसद शहर की जिंदगी को नई और वर्ल्ड-क्लास शैली में पेश करना है.

मुख्यमंत्री संग हुई थी सलमान की मुलाकात

बता दें कि अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सलमान खान की मुलाकात हुई थी. रेवंत रेड्डी ने ‘तेलंगाना राइजिंग’ कैंपेन के तहत सलमान खान से राज्य में बड़े बॉलीवुड निवेश को साउथ इंडिया में आकर्षित करने के लिए समर्थन मांगा. बातचीत के दौरान, सलमान खान ने तेलंगाना के तेज़ी से हो रहे डेवलपमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को देख कर काफी खुश थे. उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर राज्य की शानदार इमेज को प्रमोट करने में अपना पूरा सहयोग देंगे.

अब कहा जा रहा है कि इस पॉजिटिव बातचीत ने सलमान खान को राज्य के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए इंस्पायर किया. भारत फ्यूचर सिटी में एक बड़े लेवल का स्टूडियो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की आगे की बातचीत शुरू हो चुकी है. जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि बिजनेस में भी एक्टिव हैं. उनका प्रोडक्शन हाउस है, ‘बीइंग ह्यूमन’ नाम से NGO चलाते हैं, उनका अपना क्लोदिंग ब्रांड है और ‘SK27 Gym’ नाम से जिम चेन के जरिए फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं.