हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने साइन किया 10 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, तेलंगाना राइजिंग के साथ मिलकर बनाएंगे फिल्म स्टूडियो

सलमान खान ने साइन किया 10 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, तेलंगाना राइजिंग के साथ मिलकर बनाएंगे फिल्म स्टूडियो

Salman Khan On New Project: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 10 हजार करोड़ का MoU साइन किया है. इसके तहत उनकी कंपनी SKV तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर फिल्म स्टूडियो बनाएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Dec 2025 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. वे सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इम्प्रेसिव रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के लिए भी जाने जाते हैं. फिल्मों के साथ-साथ अब वे अपने रियल एस्टेट साम्राज्य को आगे बढ़ाने के एक नया कदम बढ़ा दिया है. खबर है कि उनकी कंपनी ‘सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (SKV)’ ने तेलंगाना सरकार के साथ हाथ मिलाया है.  

500 एकड़ में डेवलेप होगा टाउनशिप 
MoU साइन के तहत सलमान खान ने 10 हजार करोड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने की योजना का ऐलान किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट को 500 एकड़ में डेवलप किया जाएगा. इस टाउनशिप में एक चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, हाई-एंड मनोरंजन की सुविधाएं, एक रेस कोर्स, खास नेचर ट्रेल्स और प्रीमियम रहने की जगहें होंगी. इसमें एक एडवांस फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स भी होगा. इसे बड़े फॉर्मेट के प्रोडक्शन, OTT कंटेंट, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं और टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. प्रोजेक्ट का मकसद शहर की जिंदगी को नई और वर्ल्ड-क्लास शैली में पेश करना है.

मुख्यमंत्री संग हुई थी सलमान की मुलाकात
बता दें कि अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सलमान खान की मुलाकात हुई थी. रेवंत रेड्डी ने ‘तेलंगाना राइजिंग’ कैंपेन के तहत सलमान खान से राज्य में बड़े बॉलीवुड निवेश को साउथ इंडिया में आकर्षित करने के लिए समर्थन मांगा. बातचीत के दौरान, सलमान खान ने तेलंगाना के तेज़ी से हो रहे डेवलपमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को देख कर काफी खुश थे. उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर राज्य की शानदार इमेज को प्रमोट करने में अपना पूरा सहयोग देंगे.

अब कहा जा रहा है कि इस पॉजिटिव बातचीत ने सलमान खान को राज्य के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए इंस्पायर किया. भारत फ्यूचर सिटी में एक बड़े लेवल का स्टूडियो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की आगे की बातचीत शुरू हो चुकी है.  जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि बिजनेस में भी एक्टिव हैं. उनका प्रोडक्शन हाउस है, ‘बीइंग ह्यूमन’ नाम से NGO चलाते हैं, उनका अपना क्लोदिंग ब्रांड है और ‘SK27 Gym’ नाम से जिम चेन के जरिए फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Dec 2025 10:04 PM (IST)
Tags :
CM Revanth Reddy SALMAN KHAN Telangana Rising Global Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News
ABP Report: इंडिगो कोहराम का असली सच! | Indigo Flight Crisis | Viral Video | ABP News
Parliament Vande Mataram Debate: राष्ट्रगीत वाले विवाद का असली विलेन कौन? | Mahadangal
Goa Night Club fire Case: अग्निकांड के विलेन, बड़ा खुलासा...बड़ा एक्शन |ABP News | Khabar Gawah Hai
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की लंदन में बेइज्जती! पुलिस ने कार की ली तलाशी, जानें क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
जनरल नॉलेज
Mobile Call Process: मोबाइल पर कैसे आता है किसी का फोन? टॉवर से लेकर हेलो तक, जाने पूरी जर्नी
मोबाइल पर कैसे आता है किसी का फोन? टॉवर से लेकर हेलो तक, जाने पूरी जर्नी
हेल्थ
Kidney Disease Skin Signs: ड्राई या इची हो रही स्किन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगी आपकी किडनी
ड्राई या इची हो रही स्किन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगी आपकी किडनी
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget