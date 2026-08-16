स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन थीं अनन्या राज? 27 की उम्र में निधन, एक महीने बाद सामने आई खबर

कौन थीं अनन्या राज? 27 की उम्र में निधन, एक महीने बाद सामने आई खबर

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या राज का निधन हो गया है. उन्होंने 27 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. हैरानी वाली बात ये है कि अनन्या राज के परिवार ने एक महीने तक उनकी मौत की खबर छिपाकर रखी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 16 Aug 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. उभरती हुई एक्ट्रेस अनन्या राज का निधन हो गया है. उन्होंने महज 27 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. हैरानी की बात ये है कि एक्ट्रेस का निधन करीब एक महीने पहले ही हो गया था, लेकिन उनके परिवार ने इस खबर को अब तक छुपाकर रखा था. अब उनके परिवार ने अनन्या के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर उनके निधन की खबर फैंस के साथ शेयर की है.

फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही थीं अनन्या राज
अनन्या राज के परिवार ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, 'ये अनन्या का परिवार है. बहुत दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि 15 जुलाई की सुबह-सुबह अनन्या का निधन हो गया. सोते हुए ही शांति से उन्होंने अंतिम सांस ली. पिछले एक साल से ज्यादा समय से वो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही थीं. उन्होंने उनसे उबरने के लिए एक योद्धा की तरह संघर्ष किया.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya ✨ (@ananyaraj.official)

बच्चा, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी...
अनन्या के परिवार ने आगे लिखा, 'वो बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की थीं और एक रानी की तरह जीती थीं. बच्चा, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी. हम आप सभी से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं. इस मुश्किल समय में हम अपनी निजता और शांति बनाए रखना चाहते हैं.' कमेंट सेक्शन में फैंस अनन्या को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. 

कौन थीं अनन्या राज? 27 की उम्र में निधन, एक महीने बाद सामने आई खबर

ये भी पढ़ेंः 'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार

कौन थीं अनन्या राज?
मुंबई में पली-बढ़ी अनन्या राज बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस थीं. उन्होंने साल 2016 में आई फिल्म '7 ऑवर्स टू गो' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद वो 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'द फाइनल एग्जिट' में भी नजर आईं. अनन्या राज 2019 में आई विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'घोस्ट' में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी थीं. इसके अलावा अनन्या ने कुछ वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया था. 

कौन थीं अनन्या राज? 27 की उम्र में निधन, एक महीने बाद सामने आई खबर

'मद्रासी गैंग' मे किया काम
अनन्या राज ने रीजनल फिल्मों में भी काम किया था. वो तेलुगु फिल्म 'मद्रासी गैंग' जैसे प्रोजेक्ट्स से जुड़ी थीं. इस फिल्म में उन्होंने सरिता का किरदार निभाया था, जो मुंबई की झुग्गियों में रहने वाली एक महिला होती है और एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आई थीं. 

कौन थीं अनन्या राज? 27 की उम्र में निधन, एक महीने बाद सामने आई खबर

अजय एंड्रयूज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता अभिषेक पटेल ने पुलिसवाले का किरदार निभाया था. वहीं, अध्ययन सुमन गैंगस्टर के रोल में नजर आए थे. फिल्मों के अलावा अनन्या राज कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आई थीं. उन्होंने टी-सीरीज, जी म्यूजिक और टाइम्स म्यूजिक जैसे बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ काम किया था. 

ये भी पढ़ेंः दूसरी बार मां बनी 'देवों के देव महादेव' फेम एक्ट्रेस, रिवील किया बेटी का फेस

और पढ़ें
Published at : 16 Aug 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Ananya Raj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कौन थीं अनन्या राज? 27 की उम्र में निधन, एक महीने बाद सामने आई खबर
कौन थीं अनन्या राज? 27 की उम्र में निधन, एक महीने बाद सामने आई खबर
बॉलीवुड
'मुन्ना भाई' एक्टर अश्विन मुशरान पर गोवा में बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप, वीडियो वायरल
'मुन्ना भाई' एक्टर अश्विन मुशरान पर गोवा में बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Awarapan 2 बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट वीकेंड ओपनर, 8 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'आवारापन 2' बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट वीकेंड ओपनर, 8 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस लाइव: 'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', तीसरे दिन 7 बजे तक कौन-सी फिल्म निकली आगे?
लाइव: 'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', 7 बजे तक कौन-सी फिल्म निकली आगे?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'
BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'
राजस्थान
अलवर: अमित शाह ने राजस्थान को दी 6,262 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला
अलवर: अमित शाह ने राजस्थान को दी 6,262 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
विश्व
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget