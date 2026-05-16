हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरा सिर पहाड़ की चट्टान से...', जब 80 फीट ऊंची पहाड़ी से कूद गए थे सलमान खान, बाल-बाल बची थी जान

'मेरा सिर पहाड़ की चट्टान से...', जब 80 फीट ऊंची पहाड़ी से कूद गए थे सलमान खान, बाल-बाल बची थी जान

Salman Khan Interview: सलमान खान ने हाल ही में अपने पुरानी फिल्मों और खतरनाक हादसे के बारे में खुलकर बात की है. ये हादसा इतना बड़ा था कि सुरक्षा के बाद भी उन्हें चोट लगी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 May 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने करियर में रोमांटिक से लेकर एक्शन तक, कई शानदार फिल्में की हैं. साथ ही कुछ फिल्मों में उन्होंने ऐसे स्टंट किए, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे. इसी बीच सलमान खान ने अपने फिल्मों और शूटिंग को याद करते हुए कई बातों का खुलासा किया, जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया हैं. 

80 फीट ऊंचे पहाड़ से कूदे थे सलमान 

90s में सलमान खान और संजय दत्त की बॉडी और फिटनेस फैंस को बहुत पसंद थीं. उन्होंने ऋतिक रोशन जैसे कई कलाकारों को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी थीं. हाल ही में वैरायटी इंडिया से बातचीत करते हुए सलमान ने फिल्म 'जागृति' के एक हादसे के बारे में बताया कि एक सीन में उन्हें 80 फीट ऊंचे पहाड़ से कूदना था. उन्हें उस वक्त को याद करते हुए कहा. 'नीचे से देखने पर मुझे लगा कि मैं ये जंप कर सकता हूं. पहले छोटे-छोटे बॉक्स रखे जाते थे, लेकिन इस बार तीन लेयर बॉक्स और ऊपर मैट्रेस रखा गया था. जब मैं ऊपर पहुंचा, तो वहां से नीचे बॉक्स दिखाई भी नहीं दे रहे थे क्योंकि पहाड़ बीच में मुड़ा हुआ था. मुझे सिर्फ अंदाजे से कूदना था.'

सलमान ने आगे कहा, 'अगर मैं नीचे उतरकर कहता कि मैं जंप नहीं करूंगा, तो मुझे बहुत बुरा लगता. इसलिए मैंने खुद से कहा कि मुझे ये करना ही होगा. ऊपर से बॉक्स इतने छोटे दिख रहे थे जैसे माचिस का डिब्बा हो. मैंने दौड़ते हुए छलांग लगाई और मेरा पैर फिसल गया. मेरा सिर पहाड़ की चट्टान से छू गया और मैं नीचे गिर पड़ा.' 

ये भी पढ़ें: 'सरनेम से जज किया जाता है', आरजे महवश के दिल के बेहद करीब है सीरीज 'सतरंगी', जानें कब और कहां होगी रिलीज

स्केटिंग करते हुए लगाई छलांग 

इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'पत्थर के फूल' के बारे में बताया, जिसमें उन्हें स्केटिंग करते हुए छलांग लगानी थी. उन्होंने कहा, 'पहली बार जब मैंने जंप किया तो मैं ठीक से लैंड नहीं कर पाया. आसपास की बिल्डिंग्स से लोग मुझे देख रहे थे और उनकी हंसी भी सुनाई दे रही थी. हालांकि दूसरी बात मैं इतनी तेजी से आ रहा था कि लगा मैं सारे बॉक्स पार कर जाऊंगा. मैंने जंप करते हुए देखा कि बॉक्स पीछे छूटते जा रहे हैं. फिर मुझे सड़क दिखी और मैं कैमरे के पास बने गड्ढे में जाकर गिर गया. पीठ पर जोरदार चोट लगी थी और करीब डेढ़ मिनट तक मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था.'

सलमान ने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी 

साथ ही उन्होंने फिल्मों में अपने काम को लेकर बताया कि उन्होंने कभी किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी नहीं पढ़ी हैं. साथ ही कई फिल्मों में कहानी लिखने में भी मैंने मदद की हैं. वहीं बात करें काम की, तो सलमान आने वाले समय में 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' और वामशी पैडीपल्ली और दिल राजू के आने वाले प्रोजेक्ट में नजर आएंगे. 

ये भी पढ़ें: लो कट ब्लाउज और घाघरा... 20 साल पहले मल्लिका शेरावत ने कान्स में यूं की थी एंट्री, सुपरस्टार ब्रिजित बर्दो से हुई थी तुलना

और पढ़ें
Published at : 16 May 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Bollywood SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मेरा सिर पहाड़ की चट्टान से...', जब 80 फीट ऊंची पहाड़ी से कूद गए थे सलमान खान, बाल-बाल बची थी जान
'मेरा सिर पहाड़ की चट्टान से...', जब 80 फीट ऊंची पहाड़ी से कूद गए थे सलमान खान, बाल-बाल बची थी जान
बॉलीवुड
शेखर कपूर ने बॉलीवुड के स्टार को बताया अगला 'जेम्स बॉन्ड', जानें क्या है उनकी खासियत
शेखर कपूर ने बॉलीवुड के स्टार को बताया अगला 'जेम्स बॉन्ड', जानें क्या है उनकी खासियत
बॉलीवुड
पिता सलीम खान से हर सलाह लेते हैं सलमान खान, भाईजान ने कहा- 'वो जो बोलते हैं, वही करता हूं'
पिता सलीम खान से हर सलाह लेते हैं सलमान खान, भाईजान ने कहा- 'वो जो बोलते हैं, वही करता हूं'
बॉलीवुड
अजय देवगन के फैंस को बड़ा झटका, 'धमाल 4' के लिए करना होगा और इंतजार, अक्षय कुमार के वजह से हुई पोस्टपोन!
अजय देवगन के फैंस को बड़ा झटका, 'धमाल 4' के लिए करना होगा और इंतजार, अक्षय कुमार के वजह से हुई पोस्टपोन!
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
आईपीएल 2026
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ट्रेंडिंग
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Mosquito Deaths: सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
सांप न बिच्छू और न शेर, इस पिद्दी से जीव की वजह से दुनिया में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget