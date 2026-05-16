कान्स फिल्म फेस्टिवल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, कई बॉलिवुड अभिनेत्रियां कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने स्टनिंग और ग्लैमरस लुक्स से सभी का ध्यान खींच रही हैं. इसी बीच मल्लिका शेरावत ने भी अपनी कान्स की यादों के पुरानी यादों को ताजा किया. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और एक्ट्रेस ने पहली बार साल 2005 में कान्स में शिरकत की थी. इस इवेंट की अभिनेत्री ने अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं.

मल्लिका शेरावत ने शेयर की मेमरी



कान्स फिल्म फेस्टिवल की चर्चाओं के बीच मल्लिका शेरावत कान्स से जुड़ी यादों को फैंस के साझा किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें अभिनेत्री ने अपनी कान्स की फोटोज को शेयर किया, जिसमें उन्हें चैकी चैन के साथ देखा जा सकता है. इसमें वह जैकी चैन के साथ पोज देते हुए तो कभी उन्हें खुलेआम किस करते हुए नजर आती हैं. उनकी तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. मल्लिका ने इस पोस्ट के जरिए बताया कि जब उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था तब उनके लुक्स को लेकर काफी बवाल मचा था.

ये भी देखें - 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' के लिए मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे और एमिली ब्लंट ने कितना चार्ज किया? जानें - फीस

लो कट ब्लाउज और घाघरे में पहुंची थीं मल्लिका

अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर कर मल्लिका ने लिखा, 'मैं 20 साल पहले विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता जैकी चैन के साथ कान्स फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई थी. उस समय मैंने लो कट ब्लाउज के साथ घाघरा पहना था और ये मीडिया की सुर्खियों में आ गया था. आइकॉनिक टाइम मैग्जीन में भी मुझे प्रिंट किया गया था और मेरी तुलना सुपरस्टार Brigitte Bardot से की गई थी. एक छोटी शहर की लड़की के लिए ये किसी सपने जैसा था. लेकिन आज के समय में ये लुक नॉर्मल हो सकता है.'

ये भी देखें- माधुरी दीक्षित की पुराने दिनों की 10 तस्वीरें, खूबसूरती देख आप भी नहीं हटा पाएंगे नजरें

कान्स में मल्लिका का डेब्यू



गौरतलब है कि मल्लिका शेरावत पहली बार अपनी फिल्म 'द मिथ' के प्रमोशन के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थीं. इसे साल 2005 में रिलीज किया गया था. ये एक हांगकांग-चीनी र्माशल आर्ट्स और फैंटेसी फिल्म थी. स्टेनली टोंग ने इसका निर्देशन किया था और लिजेंड्री स्टार जैकी चैन ने लीड रोल प्ले किया था. वहीं, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने इसमें कैमियो किया था.