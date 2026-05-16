एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई ऐसे गाने और फिल्में होती हैं, जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं. जब आर्टिस्ट उन यादों को दोबारा शेयर करते हैं, तो फैंस के लिए वो पल और भी खास बन जाता है. इस कड़ी में, मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने भी अपने करियर के पॉपुलर गाने 'लश्कारा' को याद करते हुए एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया.

मीनाक्षी शेषाद्रि ने शेयर किया डांस वीडियो

इस दौरान उन्होंने साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ काम करने के अनुभव को भी बेहद खास बताया. मीनाक्षी शेषाद्रि ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह ब्लैक कलर की आउटफिट में नजर आ रही है. वीडियो में वह अपने पॉपुलर गाने 'लश्कारा' की म्युजिक पर डांस करती दिखाई दे रही हैं. उनके मूव्स और एक्सप्रेशन लोगों को पुराने दौर की याद दिला रहे हैं.



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चिरंजीवी के साथ काम करना बेहतरीन एक्सपीरियंस

वीडियो पोस्ट करते हुए मीनाक्षी ने कैप्शन में लिखा, मुझे डायरेक्टर एन. एन. सिप्पी के साथ कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और वह मेरे सबसे पसंदीदा प्रोड्युसर्स में से एक थे. मैंने 'मेरी जंग', 'आगे से खेलेंगे' और 'आज का गुंडाराज' जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा, 'चिरंजीवी जैसे शानदार आर्टिस्ट के साथ काम करना मेरे लिए बेहतरीन अनुभव रहा. चूंकि चिरंजीवी खुद बहुत अच्छे डांसर हैं, इसलिए फिल्म में हम दोनों के कई डांस नंबर थे. 'मीनाक्षी ने 'लश्कारा' गाने का खास जिक्र करते हुए कहा, 'ये एक मजेदार गाना था. इसकी शूटिंग ऊटी की खूबसूरत वादियों में की गई थी. इतने साल बाद भी यह एक्सपीरियंस मेरे साथ बना हुआ हैं.



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1992 की फिल्म 'आज का गुंडा राज' का गाना

'बता दें कि 'लश्कारा' गाना करीब 33 साल पहले रिलीज हुआ था. यह गाना साल 1992 में आई फिल्म 'आज का गुंडा राज' का हिस्सा था. इस फिल्म का डायरेक्शन रवि राजा पिनिसेट्टीने किया था, जबकि इसके प्रोड्युसर एन.एन. सिप्पी थे. फिल्म में चिरंजीवी, मीनाक्षी शेषाद्रि और राज बब्बर मुख्य लीड रोल में नजर आए थे. ये एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म थी, जिसकी कहानी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर आधारित थी. उस दौर में फिल्म और इसके गानों को फैंस ने काफी पसंद किया था.